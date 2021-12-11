Цены на мандарины резко взлетели: украинцы заплатят больше за новогодний фрукт

В Украине дорожают мандарины / Pixabay

Цены на мандарины в Украине поползли вверх. Еще несколько дней назад фрукт стоил гораздо дешевле.

Перед приближающимися новогодними праздниками цены на мандарины растут, пишут Украинские новости.

Сколько стоят мандарины

Ранее минимальная цена составлял 27,5 грн/кг. Отмечается, что сейчас стоимость килограмма "перевалила" за 30 гривен.

В крупных супермаркетах Украины минимальная стоимость, по сравнению с прошлой неделей, увеличилась на 4,4 гривны до 31,9 грн/кг. Средняя цена составляет 32-33 гривны, говорится в материале.

Уточняется, что в некоторых супермаркетах в наличии акционные предложения по цене существенно ниже – от 25 гривен. Однако цена может разниться в зависимоти от сорта и качества продукции.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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