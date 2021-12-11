УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Цены на мандарины резко взлетели: украинцы заплатят больше за новогодний фрукт

11 декабря 2021, 16:54
Прослушать новость
Остановить

В крупных супермаркетах Украины минимальная стоимость мандарин выросла.

Мандарины
В Украине дорожают мандарины / Pixabay

Цены на мандарины в Украине поползли вверх. Еще несколько дней назад фрукт стоил гораздо дешевле.

Перед приближающимися новогодними праздниками цены на мандарины растут, пишут Украинские новости.

Сколько стоят мандарины

Ранее минимальная цена составлял 27,5 грн/кг. Отмечается, что сейчас стоимость килограмма "перевалила" за 30 гривен.

В крупных супермаркетах Украины минимальная стоимость, по сравнению с прошлой неделей, увеличилась на 4,4 гривны до 31,9 грн/кг. Средняя цена составляет 32-33 гривны, говорится в материале.

Уточняется, что в некоторых супермаркетах в наличии акционные предложения по цене существенно ниже – от 25 гривен. Однако цена может разниться в зависимоти от сорта и качества продукции.
Читайте такжеЯгода по 1,5 тысячи за килограмм: украинцев шокировали бешеными ценами

Реклама

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Читайте такжеСало в Украине становится дефицитом: ждать ли нового взлета цен

Читайте еще:

viber
продукты питания цены на продукты мандарины новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Цены на мандарины резко взлетели: украинцы заплатят больше за новогодний фрукт». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Диетолог назвала самый полезный напиток для печени: снижает риск цирроза и жировой болезниДиетолог назвала самый полезный напиток для печени: снижает риск цирроза и жировой болезни Идеальная чистота за 20 минут: как правильно убирать кухнюИдеальная чистота за 20 минут: как правильно убирать кухню Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуСамый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душу Названы чудо-растения, убивающие вирусы в домеНазваны чудо-растения, убивающие вирусы в доме Вкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минутВкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минут
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
16:54

Цены на мандарины резко взлетели: украинцы заплатят больше за новогодний фрукт

16:46

Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуВидео

16:02

Звоночек не только для Украины, но и для НАТО: президент Литвы предупредил об угрозе вторжения РФВидео

15:58

Весна нагрянет в феврале: украинцев ошарашили прогнозом до конца зимыВидео

15:25

Беременная утонула с мужем: на Житомирщине нашли тело погибшей матери двоих детейВидео

Реклама
15:15

Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыВидео

15:10

Ретроградная Венера 2021: даты и что категорически нельзя делатьВидео

14:50

Автобус с людьми "впечатался" в грузовик на Львовщине: в салоне было 20 человек

14:42

"Конец не за горами": Билл Гейтс уточнил свой прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса

14:38

Javelin не защитят от агрессии РФ: в ВСУ объяснили, чего не хватает УкраинеВидео

14:19

В моду на зиму 2022 вошли удивительные женские шапки, которые согреют даже в самый свирепый морозФото

14:17

Ученые научились заранее определять пациентов, которые будут тяжело болеть COVID-19Видео

13:51

21-летнего украинца нашли мертвым в Чехии, куда он уехал на заработки

13:46

Содержит "иголки", вызывающие язвы: названа самая опасная колбаса в УкраинеВидео

13:33

Замминистра МВД устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту - Монастырский обещает разобратьсяВидео

13:00

Гороскоп на завтра 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обманВидео

12:55

Зеленский объяснил, почему 1 декабря не состоялся государственный переворотВидео

12:41

"Не было бы никакой российской агрессии": Кулеба назвал главную ошибку НАТО по отношению к УкраинеВидео

12:26

Украина получит от Всемирного банка 150 миллионов долларов на борьбу с COVID-19Видео

12:09

Украинцы могут остаться без безлимитного мобильного интернета: что случилось

Реклама
11:49

Мошенники нагло опустошают счета клиентов ПриватБанка: как обезопасить свои деньги

11:49

"Шантаж на почве энергетики": премьер Польши жестко обратился к Путину

11:13

"Лишил шанса построить отношения с другим": холостячка Огневич не понимает, почему выбрала Задворного

11:00

Коалиция против Путина и удар по Азовскому морю: дипломат рассказал, в чем опасность для УкраиныВидео

10:28

Переговоры с "ЛДНР" и статус России: Украина поставила Москве жесткое условие по ДонбассуВидео

10:23

Учитель из Киева, который угрожал "выбить мозги" ученикам, отстранен от работы

09:57

"Задние кресла сорвало, людей раздавило": микроавтобус, который разбился под Черниговом, был грузовымВидео

09:24

Снег будет в дефиците: синоптик уточнил, какой погоды в Украине ждать до конца декабряВидео

08:42

Большинство случаев Омикрона в США обнаружили у вакцинированных гражданВидео

08:30

"Сон на ульях", мертвые пчелы на завтрак и ситро из детства: уникальные достопримечательности Карпат в финальном выпуске Мандруй УкраїноюВидео

08:22

Коронавирус в Украине 11 декабря: более 10 тысяч новых COVID-случаев и 446 смертей

08:15

Гороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньгиВидео

07:59

США отложили поставку военной помощи Украине на 200 миллионов долларов - СМИВидео

07:46

У всех пенсионеров сидит гвоздем в голове один и тот же вопросмнение

07:28

Байден обсудил с новым канцлером Германии обострение ситуации вокруг Украины

06:31

Эхо грядущей войнымнение

05:30

Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес

05:02

Убираем налет, ржавчину и желтизну: как очистить ванну в домашних условиях

04:46

Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку"Видео

04:22

Дочь Мадонны в образе звезды фильмов для взрослых из начала 2000-ых шокировала фанатов

Реклама
04:17

Зимы не будет: украинцев предупредили о неожиданной аномалииВидео

03:51

Как вымыть полы быстро и качественно: дельные советы и "рецепт" средства

03:15

Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетниВидео

02:48

Коты спасли младенца, которого родители оставили умирать в канаве

02:24

Резкий скачок стоимости хлеба: украинцам назвали новую цену за буханкуВидео

01:43

Защитит от ультрафиолета и поможет в уборке: названы необычные свойства крема от солнца

01:16

Как вакцинироваться гражданам с поддельным COVID-сертификатом: алгоритм действий

00:51

Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в беду

10 декабря, пятница
23:55

Врач указал на опасные симптомы рака у мужчин: на что обратить внимание

23:48

"Это был шок": стало известно, остались ли вместе Злата Огневич и Андрей Задворный

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять