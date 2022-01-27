Цены на отопление взлетят до 40 гривен: кому и когда светит подорожание

/ УНИАН

В Украине стоимость отопления в некоторых городах может вырасти. Это связано с рассчетом потребления природного газа для производства и поставки тепла.

Об этом идет речь в заявлении, опубликованном пресс-службой профильной ассоциации Укртеплокоммунэнерго.

Новая цена и причина роста тарифов

Стоимость отопления может составлять 40 грн за 1 куб. м. Это связано с расчетами ГК Нафтогаз Трейдинг, которая неправильно спрогнозировала объемы потребления природного газа для производства и поставки тепла населению и бюджетным учреждениям.

Теперь потребителям придется переключаться на поставщика "последней надежды" (ППН), который будет подавать газ только два месяца, и платить не 7,42 грн/куб. м, рыночную стоимость – в январе она составляет 40 грн.

Кроме того, тепловики заявляют о невыполнении подписанного перед стартом отопительного сезона меморандума с властями. Не все предприятия в полном объеме получают компенсации по разнице в тарифах, а цены на тепло остаются "политическими" и экономически необоснованными.

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"Газопоставщик некорректно прогнозирует лимиты газа на отопительный сезон и требует оплаты за это "сверхнормовое" потребление по рыночной цене, побуждая предприятия ТКЭ переходить на ППН и штрафные санкции. Это означает банкротство ТКЭ, что в начале приведет к разрушению системы централизованного теплоснабжения в отдельных городах, а в конечном итоге – в государстве в целом", – указано в заявлении.

Где может взлететь цена на отопление

Речь идет в первую очередь о таких городах: Винница, Желтые Воды, Миргород, Херсон, Теплодар, Нововолынск, Каменец-Подольский, Шепетовка и Староконстантинов. Теплоснабжающие предприятия этих населенных пунктов не смогут рассчитаться за газ уже в январе. При этом "Нафтогаз" отказывается корректировать свои расчеты.

"Это означает изменение условий предоставления газа и возможное применение с 1 февраля страхового механизма – поставщика "последней надежды", по которому газ может предоставляться только 2 месяца не по фиксированной социальной цене, а по рыночной", – сказано в сообщении.

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Напомним, в Украине потребители начали получать первые в этом отопительном сезоне счета за услугу теплоснабжения. При этом цена на тепло для малого и среднего бизнеса в отдельных городах выросла минимум в четыре раза.

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