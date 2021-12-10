Космические платежки за отопление: украинцы взбунтовались из-за рекордных квитанций

Украинцам приходят рекордные платежки за отопление / УНИАН

В Киеве потребители начали получать первые в этом отопительном сезоне счета за услугу теплоснабжения. При этом цена на тепло для малого и среднего бизнеса выросла минимум в четыре раза.

Как рассказал в Facebook глава комитета ЖКХ, экологии, благоустройства и ОНС Общественного Совета при Киевской горгосадминистрации Олег Попенко, в этом отопительном сезоне стоимость 1 Гкал для бизнеса от КП Киевтеплоэнерго составляет 6696,81 грн. Для многих столичных предприятий и организаций цифры в полученных первых платежках стали настоящим шоком.

"Вы понимаете, что это значит? Что цены вырастут на все без исключения, а малый и средний бизнес ляжет почти весь без исключения... ибо такую аренду потянут далеко не все…", – написал в сообщении Олег Попенко.

Рекордные платежки за отопление

Кроме того, он сообщил, что некоторые столичные ЖК не смогли попасть в меморандум и получить от Нафтогаза "дешевый" газ. Теперь они вынуждены закупать газ по биржевой цене. При этом стоимость Гкал выросла до 4500 грн.

Попенко отметил, что местные органы самоуправления до сих пор не получили ни копейки от государства на компенсацию разницы в тарифах. По его мнению, в связи с этим тарифы на отопление вскоре уравняются при всей Украине, что приведет к резкому росту долгов за коммуналку.

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Тарифы на отопление: что происходит в регионах

Абоненты в Херсоне получают платежки за предоставленное отопление за те дни ноября, когда их квартиры обогревали. Пока, как утверждают херсонцы, суммы небольшие. Но и дней с отоплением было мало, ведь теплоноситель подавался не с первых чисел ноября.

Теперь помимо суммы за теплоноситель, потребителям выставляют и абонплату. Причем даже квартирам с автономных отоплением, на что жалуются абоненты в соцсети, пишет Кsinside.

Люди возмущаются из-за коммунальные накруток:

Helgerd Shvedsson: За месяц получилось 600 гривен, не вижу драмы.

Сергей Збаразский: Особенно не понятно — у кого стоит индивидуальное отопление уже более15лет…

Татьяна Чернышева: Абонплата, которую мы будем платить круглый год за обслуживание. В обслуживание входит распечатка счетов, заключения договоров и т.д. Мне интересно: это только у нас в ТЭЦ Херсон? Как бы узнать?

Римма Еременко: У нас — " Теплогенерация", район автовокзала, уже давно в платежки входит абонплата в сумме 15 грн. 80 коп. Даже когда закончился отопительный сезон — платили абонплату.

Наталия Нароха: Да, получили аж две квитанции и на счета в разных банках.

Алена Викторовна: А ещё обратите внимание, что в стоимость отопления входит обслуживание внутридомовых систем, которое ТЭЦ не производит. Объясняют это пока что ошибкой в системе и что все будет исправлено… НО! Посмотрим.

Жители Покровска Донецкой области начали получать квитанции от теплосети, в которых указана оплата за обогрев мест общего пользования, хотя во многих подъездах трубы отопления подъездов вырезаны.

Абоненты, получившие новую платёжку, отмечают, что во многих многоэтажных домах города система отопления мест общего пользования не работает уже много лет, поскольку трубы демонтировал балансосодержатель.

Покровчане, пользователи автономного отопления, требуют отменить незаконный, по их мнению, сбор средств.

В Харькове местные жители жалуются на высокие суммы в платежках за отопление. За ноябрь некоторым жителям за отопление насчитали по 2 тысячи гривен.

На сайте Харьковского городского совета уже зарегистрирована петицию с жалобой на работу коммунального предприятия и высокие тарифы. Жители просят горсовет "разобраться с этим вопиющим фактом".

Читайте такжеНовый взлет коммунальных тарифов: подорожает отопление, газ и электричество

Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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