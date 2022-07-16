Цены взлетят вслед за долларом: украинцев предупредили о курсе 40 грн/$

/ Фото pixabay.com

В Украине рыночный курс доллара уже на 30% превышает официальный, установленный Национальным банком, заявил президент Киевской школы экономики, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Это происходит из-за того, что из-за войны поступления в бюджет значительно меньше, чем расходы, подчеркнул он в эфире ТСН.

"Расходы у нас наоборот увеличились из-за войны, из-за армии, необходимости поддержки людей дополнительно. И эта разница (ред. – между расходами и поступлениями) закрывается из двух источников. Первый источник – это деньги наших международных партнеров. Второй – это печатание денег, но не в прямом смысле их печатают на станке, а делают эмиссию через банковскую систему. И эта эмиссия значительная, потому что поддержка, которая поступает от наших партнеров, недостаточна, чтобы закрыть эту разницу", — говорит Милованов.

Он напомнил, что в экономике был определенный запас, который проявился в первые месяцы войны.

"Но этот запас не бесконечен и мы уже видим разницу между официальным курсом Нацбанка в 29 плюс и рыночным или наличным курсом в 37 грн. за долл. Это уже 30% разница", — добавил президент Киевской школы экономики.

Прогноз курса доллара

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин спрогнозировал, что курс гривны будет медленно двигаться к отметке в 40 грн/$.

"На мой взгляд, сейчас мы переориентируемся на новый курс, будет пересчет цен с учетом нового курса. Нацбанк ведь удовлетворяет заявки банков, поэтому предприятия все-таки будут вынуждены переходить, добивать свой курс, который будет. У нас уже курс больше 37 грн. Пока медленно будем идти к 40 грн/$, посмотрим, как будет развиваться ситуация", – уточнил он в комментарии UBR.ua.

По его словам, некоторые предприниматели уже рассчитывают цены исходя из курса 40 грн/$, и эта тенденция будет усиливаться, цены будут пересчитываться.

"Фиксируют сейчас на уровне 40 грн/$, хотя и не все. Часть фиксировалась на 38 грн/$, часть – на 35 грн/$, и поэтому это движение курса и импорта будет приводить к переоценке при реализации", – добавил Шевчишин.

Читайте также60 гривен за доллар: эксперт раскрыл катастрофический сценарий девальвации

Читайте еще: