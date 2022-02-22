Части украинцев придется платить еще большие налоги: что предлагает Пенсионный фонд

Части украинцам придется платить еще большие налоги: что предлагает Пенсионный / УНИАН

В Пенсионном фонде Украины предлагают внести изменения в существующий закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Об этом сообщает специализированный портал "Бухгалтер".

В ПФУ считают, что нужно увеличить отчисления с зарплаты директоров компаний. То есть для руководителей предприятий установить минимальный размер ЕСВ из расчета трех размеров минимальной заработной платы.

То есть если руководитель получает зарплату в размере трех минимальных окладов, то ЕСВ придется платить за три минималки (3 умножить на 6500 и умножить на 22% ‒ 4290 грн).

Таким образом власть хочет вывести из "тени" зарплату и увеличить уплату ЕСВ. Затем в ПФУ предлагается перевести лиц с инвалидностью, которые получают ежемесячно более 19,5 тысячи грн (в три раза выше минимальной зарплаты), на стандартную ставку единого социального взноса в 22% от зарплаты (от 4290 грн).

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Для тех организаций, где зарплаты не превышают установленную планку, сохранятся существующие сейчас льготные ставки ЕСВ:

8,41% от зарплаты, если на предприятии работают лица с инвалидностью;

5,5% ‒ для специализированных организаций, где работников с инвалидностью не менее 50%;

5,3% ‒ для всеукраинских общественных организаций и предприятий лиц с инвалидностью, (например, общества глухих, общества слепых) где более половины работников имеют инвалидность.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

5 февраля 2021 года , парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.

Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)

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