Пенсии в Украине поднимут на 1000 гривен: кому и когда ждать повышения

Повышение пенсии в Украине / ua.depositphotos.com

С 1 марта украинские пенсионеры получат повышенные выплаты. Плановая индексация пенсий пройдет с коэффициентом 1,14.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, в результате повышенные пенсии получат около 10 млн людей.

При этом, пенсии 1 миллиона человек не подпадают под индексацию, поскольку были назначены в течение трех последних лет.

Для таких людей с 1 марта 2022 года установили ежемесячную доплату 135 гривен. Это дополнительно к 100 гривен, которые уже были установлены в прошлом году.

Кто получит дополнительные деньги к пенсии

8 миллионов украинцев получат повышенные страховые пенсии, которые назначены до 2019 года. Средний размер повышения составит около 360 гривен.

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Для людей с инвалидностью из числа пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС средний размер повышения пенсий составит около 1 100 гривен.

Увеличиваются пенсии военным. В результате повышение получат полмиллиона человек и средний размер такого повышения составит 705 гривен.

Ежемесячные компенсационные выплаты для людей старше 75 лет также повышаются. Это коснется 2,2 млн человек. Соответственно, лица 80+ получат уже 570 гривен вместо 500, а лица в возрасте от 75 до 80 лет получат 456 гривен вместо 400.

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Повышение пенсий

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

5 февраля 2021 года , парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.

Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)

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