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К пенсии с весны добавят по 700 гривен: кому из украинцев повезет

11 февраля 2022, 10:43
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Как сообщают в Минсоцполитики, надбавки, которые вскоре выплатят украинским пенсионерам, будут колебаться в диапазоне от 135 гривен до 700 гривен.

пенсионеры, пенсия
К пенсии с весны добавят по 700 гривен: кому из украинцев повезет/ УНИАН

С 1 марта нынешнего года для 10,2 миллионов украинцев пенсии и социальные выплаты повысят на 14%. В итоге надбавки для некоторых пенсионеров достигнут уровня в 700 гривен, сообщают чиновники Минсоцполитики.

С 1 марта на 500 гривен вырастут страховые выплаты, которые были назначены до 2019 года. И к пенсии военнослужащих в отставке как раз и добавят вышеуказанные 700 гривен.

Кроме того, минимальные размеры социальных выплат по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС в среднем вырастут на 400 гривен.

Индексация в размере 14% коснется и ежемесячных компенсационных выплат к пенсиям. К примеру, украинцы которые достигли возрастного диапазона 75-80 лет будут получать надбавку в 456 гривен, а те, кто находится в возрасте 80+ — по 570 гривен.

Пенсионеры, которые не попадают под такие условия, все равно получат надбавку ‒ но минимальную, в размере 135 гривен.

Читайте такжеДля выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стаж

Пенсии в Украине:

  • В июне 2020 года, правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона,который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.
  • Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.
  • За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.
  • В пятницу, 5 февраля 2021 года , парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.
  • Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)
  • Позднее стало известно, что выйти на пенсию в 2022 году смогут отнюдь не все люди, достигшие 60-летнего возраста, а лишь те лишь те, чей страховой стаж (время работы, когда с заработной платы взимались пенсионные отчисления) составляет от 29 лет и более.
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