К пенсии с весны добавят по 700 гривен: кому из украинцев повезет/ УНИАН

С 1 марта нынешнего года для 10,2 миллионов украинцев пенсии и социальные выплаты повысят на 14%. В итоге надбавки для некоторых пенсионеров достигнут уровня в 700 гривен, сообщают чиновники Минсоцполитики.

С 1 марта на 500 гривен вырастут страховые выплаты, которые были назначены до 2019 года. И к пенсии военнослужащих в отставке как раз и добавят вышеуказанные 700 гривен.

Кроме того, минимальные размеры социальных выплат по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС в среднем вырастут на 400 гривен.

Индексация в размере 14% коснется и ежемесячных компенсационных выплат к пенсиям. К примеру, украинцы которые достигли возрастного диапазона 75-80 лет будут получать надбавку в 456 гривен, а те, кто находится в возрасте 80+ — по 570 гривен.

Пенсионеры, которые не попадают под такие условия, все равно получат надбавку ‒ но минимальную, в размере 135 гривен.

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Пенсии в Украине: