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"Черный" доллар резко рванул вверх: стала известна неожиданная причина

29 апреля 2022, 05:40

Причиной подъема на небольшом по объему рынке может быть спрос со стороны покупателей автомобилей.

доллар
/ Фото pixabay.com

Курс доллара на "черном рынке", остававшийся относительно стабильным с середины апреля, в последние два-три дня вырос.

Повышение произошло на 1-1,5 грн, сообщили агентству Интерфакс-Украина несколько участников рынка.

Собеседник в Национальном банке предположил, что причиной такого подъема на небольшом по объему рынке может быть спрос со стороны покупателей автомобилей, пока не закрылось окно на их льготный ввоз.

Обратим внимание, что объемы продажи наличной валюты на официальном рынке в первую неделю после его либерализации выросли вдвое – до $20,5 млн, однако это все равно это на порядок меньше довоенных показателей, когда за неделю официальная покупка и продажа наличной валюты составляла около $400 млн.

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Напомним, по прогнозу финансовых аналитиков, в первое послевоенное время доллар будет в пределах 32,5-45 гривен, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

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