Что будет с курсом доллара до конца осени: эксперт пояснил, чего ждать украинцам

До окончания текущей недели (3 декабря) значительных изменений на наличном валютном рынке не произойдет, считает эксперт Тарас Лесовой.

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Эксперт отметил, что колебания курса доллара будут весьма незначительными / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

До окончания текущей недели (3 декабря) значительных изменений на наличном валютном рынке не предвидится. Ожидается, что стоимость доллара будет находиться в нынешних пределах 37-38 грн. Об этом в комментарии порталу "Обозреватель" рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Эксперт отметил ‒ хотя текущих колебаний избежать и не удастся, они будут весьма незначительными (согласно прогнозу, они составят от 10 до 20 копеек).

"Ситуация на валютном рынке будет полностью соответствовать конъюнктуре: доминирование предложения будет "держать" курсы на более низких отметках. Колебания будут хоть и динамичными (не исключено, что курсы будут то расти, то снижаться), но без сенсационных падений к пропасти или заоблачных взлетов", – считает Лесовой.

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В свою очередь, Нацбанк выставил на 29 ноября официальный курс доллара на уровне 36,36 грн. Что сразу на 15 копеек превышает текущий уровень 36,21 грн.

При этом ощутимо повышает курс регулятор уже 2-й день подряд. К примеру, 28 ноября официальная стоимость валюты превысила уровень предыдущего дня на 17 копеек.

Каким будет курс валют

Несмотря на снижение курса доллара в течение последнего месяца, вероятен его дальнейший рост. Определяющими факторами будут спрос и предложение, которые будут формировать рыночную ситуацию в следующие 1-2 месяца.

Кроме этого, Министерство финансов Украины прогнозирует колебания курса доллара до конца следующего года в пределах от 36,6 гривен до 40-41 гривен за один доллар. Аналитики рассматривают три основных сценария динамики национальной валюты до конца 2024 года. Прогнозируя наиболее вероятный вариант развития событий, эксперты указывают на возможность умеренной девальвации национальной валюты. Это означает, что стоимость гривны по сравнению с другими валютами может немножко уменьшиться, но этот процесс будет в пределах приемлемого диапазона.

До того Министерство финансов спрогнозировало резкий рост курса валют. По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство предусматривает, что курс доллара к гривне в 2024 году может достичь уровня 41,4 гривен за доллар.

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