Стоит ли бежать за долларами в обменники: что будет с курсом в конце осени

В течении текущей рабочей недели (13-17 ноября) в Украине не ожидается резких скачков курса наличного доллара, говорят эксперты

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Согласно прогнозу, стоимость американской валюты в банках Украины будет находится на текущем уровне 37,2 - 38 грн / УНИАН

В течении текущей рабочей недели (13-17 ноября 2023 года) в Украине не ожидается резких скачков курса наличного доллара. Об этом сообщает портал "Минфин" со ссылкой на прогноз экспертов.

Впрочем, как и падения – соответственно, скупить валюту сейчас и в скором времени ее выгодно продать, не получится. Согласно прогнозу, стоимость валюты в банках будет находится на текущем уровне 37,2-38 грн (а в пунктах обмена валют – 37,3-37,95 грн).

Там отмечают ‒ спред (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени) при покупке/продаже доллара в большинстве обменников и кассах банков будет находиться в пределах от 20 до 35 копеек.

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"Тренд по курсу доллара на межбанковских торгах будет снова полностью управляемым ценниками и объемами интервенций Нацбанка. Дефицит предложения валюты сохранится и будет перекрываться распродажей резервов", – говорится в сообщении.

При этом эксперт по в целом, середина ноября в Украине на валютном рынке пройдет "активно и снова под диктовку Нацбанка". А вот особых сюрпризов по курсу доллара на валютном рынке не будет.

"Судя по последним действиям НБУ, "игру на понижение" за счет "заливания" рынка "дешевым" долларом Нацбанк прекратил. Нас ждет период коррекции курса доллара в пределах достаточно узкого коридора, формируемого, по факту, только ценниками интервенций самого НБУ", – подытожили авторы материала.

Каким будет курс валют

Несмотря на снижение курса доллара в течение последнего месяца, вероятен его дальнейший рост. Определяющими факторами будут спрос и предложение, которые будут формировать рыночную ситуацию в следующие 1-2 месяца.

Кроме этого, Министерство финансов Украины прогнозирует колебания курса доллара до конца следующего года в пределах от 36,6 гривен до 40-41 гривен за один доллар. Аналитики рассматривают три основных сценария динамики национальной валюты до конца 2024 года. Прогнозируя наиболее вероятный вариант развития событий, эксперты указывают на возможность умеренной девальвации национальной валюты. Это означает, что стоимость гривны по сравнению с другими валютами может немножко уменьшиться, но этот процесс будет в пределах приемлемого диапазона.

Напомним, Министерство финансов спрогнозировало резкий рост курса валют. По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство предусматривает, что курс доллара к гривне в 2024 году может достичь уровня 41,4 гривен за доллар.

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