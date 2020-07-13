Экономист предупредил о подорожании хлеба

В Украине подорожает черный хлеб, предупредил эксперт / УНИАН

Председатель Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.

Стоимость белого хлеба в нашей стране останется стабильной, рассказал эксперт Obozrevatel.

Собеседник отметил, что цены на хлеб в Украине будут зависеть от мировых цен на зерно. По мнению Дорошенко, сейчас мировые цены на зерно не будут расти.

"Если нашу цену на белый хлеб сравнить с ценой в Польше или в странах Балтии, то у нас он на 20-25% дороже, чем покупают европейцы. Но у нас еще низкая цена на черный хлеб, мы еще не подошли даже к европейской цене, и она понемногу растет", – сказал эксперт.

Ранее Алексей Дорошенко говорил, что в Украине не ожидаются скачки цен на продукты. Глава Нацсовета экономического развития добавил, что в нашей стране благодаря дождливой погоде в некоторых регионах ожидаются рекордные урожаи.