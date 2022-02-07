Для выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стаж

Ужесточены требования для выхода на пенсию / УНИАН

В Украине в 2022 году право выйти на пенсию по возрасту в 60 лет имеют граждане, страховой стаж которых составляет не менее 29 лет.

Граждане, не накопившие 15 лет стажа, имеют право в 65 лет получать лишь социальную выплату, рассказали в Пенсионном фонде.

При этом граждане в 63 года имеют право на пенсию по возрасту — если стаж составляет от 19 до 29 лет, а в 65 лет — если страховой стаж составляет от 15 до 19 лет.

Как оформить пенсию по возрасту

Для того, чтобы оформить пенсию, за месяц до достижения необходимого возраста нужно подать в территориальные органы ПФУ пакет документов.

Также документы можно подавать в любой момент после того, как пенсионный возраст достигнут.

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Документы для оформления пенсии

паспорт (оригинал и копия);

документы о месте жительства или регистрации;

при необходимости — свидетельство о рождении детей и о браке, а также справка из военкомата, военный билет;

заявление и номер банковского счета, на который будут начислять пенсию;

трудовая книжка и документы, подтверждают стаж (оригинал и копии);

индивидуальный налоговый номер или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

диплом и другие документы, которые подтвердят периоды обучения на дневном отделении до 1 января 2004 года (оригинал и копия) (время обучения в вузе на стационаре, если человек учился до 2004 года, засчитывается в страховой стаж. Если позже — то уже не засчитывается);

по желанию можно добавить в пакет документов справку о зарплате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года независимо от перерывов.

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