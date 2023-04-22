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Добавили более 5 тысяч гривен: кто в Украине получает самую большую пенсию

Сергей Кущ
22 апреля 2023, 09:51 обновлено 22 апреля, 09:51
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Обычный пенсионер в Украине не может получать больше 20,9 тысяч грн.
Кто в Украине получает самую большую пенсию
Кто в Украине получает самую большую пенсию / УНИАН

В Украине за год самые большие прибавки к пенсиям получили судьи. Они получили доплату в размере 5,3 тысячи гривен.

Обычный пенсионер не может получать больше 20,9 тыс. грн, а размер выплаты судьи уже приближается к 100 тыс. грн, пишет Обозреватель.

Средняя пенсия в Украине за год (с апреля 2022-го до апреля 2023-го) выросла с 4370 до 5238 грн. Ниже прожиточного минимума пенсию получают 69 тыс. украинцев. Это те пенсионеры, которые не имеют достаточного количества стажа для полной выплаты. В среднем они получают всего 1240 грн (год назад было 1132 грн).

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Пенсию по выслуге лет, на которую имеют право льготные категории (это те украинцы, которые работали во вредных для здоровья условиях) получают 567 тыс. человек. Сейчас их средняя пенсия составляет 9173 грн, а год назад было 7240 грн.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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