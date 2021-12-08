Доллар идет на рекорд: банкир спрогнозировал резкий скачок

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Угроза полномасштабного вторжения России в Украину остается основной причиной обесценивания гривны и укрепления доллара.

Это отпугало инвесторов, которые вышли из украинских ОВГЗ, говорится в материале Канала 24.

Отмечается, что вскоре Нацбанк пересмотрит учетную ставку, которая сейчас на уровне 8,5%. Аналитики ожидают, что НБУ поднимет ставку до 9%.

Основная причина – инфляция, которая остается высокой и будет продолжать быть риском для НБУ в следующем году. Нацбанк последует примеру многих стран и повысит ставку, хотя действующий прогноз самого регулятора предполагает ее неизменность следующие три месяца, говорит финансовый аналитик Михаил Демкив.

Банкир Анна Волуйчак добавляет, что пересмотр учетной ставки добавляет спекулятивно настроенным участникам поводов для попыток сыграть на повышение.

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Финансисты не исключают, что на этой неделе, по всей вероятности, курс гривны может стабилизироваться. Правда, тренд все равно останется девальвационным.

Приближение к 27,5 гривны за доллар, высокий темп девальвации, продемонстрированный гривней, требуют передышки и накопления гривни для покупок.

По мнению Анны Волуйчак, торги на межбанке будут проходить в диапазоне 27,15 – 27,55 гривны за доллар.

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Кур доллара - прогнозы

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной.

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