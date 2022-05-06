Доллар по 100 гривен: что известно о сценарии послевоенного курса

/ УНИАН

Если бы курс доллара не был зафиксирован, то Украине грозила бы потеря миллиардов долларов, которые бы вывозились через межбанковский валютный рынок.

Как пишет Сегодня, "и мы бы сейчас видели курс не 34 грн за доллар, а за 90 или 100 грн".

Вместе с тем отмечается, что фактор войны еще может повлиять на валютный курс.

У нас может быть определенная девальвация после войны на этапе восстановления экономики, когда начнется возобновление платежеспособного спроса: мы закупаем импортные товары, оборудование, строительные материалы и т.д., подчеркивается в материале.

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Напомним, по прогнозу финансовых аналитиков, в первое послевоенное время доллар будет в пределах 32,5-45 гривен, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

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