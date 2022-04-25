Доллар по 35 гривен: появился неожиданный послевоенный валютный прогноз

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После активной фазы боевых действий, завершение которой прогнозируется на лето 2022 года, можно ожидать девальвации гривны по отношению к доллару США.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, летом национальная валюта может девальвировать до 35 гривен за 1 доллар, пишет Телеграф.

"Бизнес тем или иным способом будет формировать спрос на валюту. Экспорт сильно ограничен и предприятия продолжают разрушаться. Поэтому товары будут все больше и больше импортными, тем более, что внутреннее производство сейчас находится под физической опасностью в лице ракетных ударов", — пояснил эксперт.

С другой стороны, есть два фактора, которые могут укрепить курс гривны – переводы "заробитчан" и продажа украинцами своих долларовых "заначек на черный день", добавил Монин.

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Напомним, по прогнозу финансовых аналитиков, в первое послевоенное время доллар будет в пределах 32,5-45 гривен, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

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