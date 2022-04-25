Доллар по 35 гривен: появился неожиданный послевоенный валютный прогноз

Бизнес тем или иным способом будет формировать спрос на валюту, говорит Даниил Монин.
После активной фазы боевых действий, завершение которой прогнозируется на лето 2022 года, можно ожидать девальвации гривны по отношению к доллару США.
По мнению экономического эксперта Даниила Монина, летом национальная валюта может девальвировать до 35 гривен за 1 доллар, пишет Телеграф.
"Бизнес тем или иным способом будет формировать спрос на валюту. Экспорт сильно ограничен и предприятия продолжают разрушаться. Поэтому товары будут все больше и больше импортными, тем более, что внутреннее производство сейчас находится под физической опасностью в лице ракетных ударов", — пояснил эксперт.
С другой стороны, есть два фактора, которые могут укрепить курс гривны – переводы "заробитчан" и продажа украинцами своих долларовых "заначек на черный день", добавил Монин.
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Напомним, по прогнозу финансовых аналитиков, в первое послевоенное время доллар будет в пределах 32,5-45 гривен, а евро от 35,43 до 49,95 грн.
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