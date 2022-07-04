Доллар по 40 грн: украинцам раскрыли сценарий рекордного падения гривны

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Курс доллара в Украине может снова вырасти. Одной из причин прогнозируется ожидаемая макрофинансовая международная помощь.

Это позволит регулятору провести девальвацию нацвалюты, имея в запасе достаточный объем золотовалютных резервов, говорится в прогнозе ubr.ua.

Как говорит финансовый аналитик Максим Орыщак, в июле курс продажи доллара будет колебаться в рамках 35-39 грн/$. Рекордные значения падения гривны в июле возможны при изменении статуса войны. Однако учитывая массовый призыв новобранцев, считает аналитик, ее завершения пока ждать не приходится.

"Критического падения гривны выше уровня 40 не ждем, так как при необходимости НБУ задействует наши ЗВР для стабилизации валютного рынка. Пока что внешняя помощь от партнеров привносит больше в бюджет, чем налоговые поступления. Это признак, что в перспективе будущего года, если перестанет поступать внешнее финансирование – нас ждет дефолт", – рассказал он.

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