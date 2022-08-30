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Доллар по 43: эксперт рассказал, чего ждать от курса валют в сентябре

30 августа 2022, 17:44

Курс доллара может существенно увеличиться этой осенью.

Курс валюл
Эксперт рассказал, чего ждать от курса валют в сентябре/ УНИАН

Курс доллара в Украине может существенно вырасти уже в сентябре до 43 гривен.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии сайту "Телеграф" отметил, что такой сценарий реален в случае принятия закона о налогообложении покупки валюты.

"В настоящий момент на валютном рынке существует некий баланс, при котором спрос на валюту более-менее удовлетворяется поступлениями от экспорта агропродукции и финансовой помощи от МВФ. Глобально ситуацию изменить может принятие предлагаемого 10%-го налога на покупку валюты на межбанке для оплаты импортных поставок", - отметил эксперт.

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Пензин объяснил, что налог в 10% увеличивает безналичный курс доллара на столько же - до 40,2 гривны, что, в свою очередь, делает наличный курс еще на 10% выше - порядка 43 гривен.

"Это тем более вероятно, что после введения налога, часть бизнеса явно перейдет на покупку наличного доллара, что увеличит спрос на него и рост расценок на наличную заокеанскую валюту", - добавил он.

Как сообщал Главред, экономический эксперт Даниил Монин считает, что в августе не ожидается укрепления гривны, наоборот, доллар может взлететь вверх. Но экономический эксперт считает, что в августе курс удастся удержать на уровне 40 грн/доллар.

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Автор: Сергей Кущ
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