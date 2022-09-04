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По 60 и выше: сколько будет стоить доллар в 2023 году

4 сентября 2022, 01:34

Если внешняя поддержка будет оставаться на нынешних уровнях, то курс в 50 гривен за доллар – это вполне реальный ориентир уже на конец этого года.

доллар
Кур доллара в Украине может вырасти до отметки в 60 гривен / Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине может вырасти до 50-60 гривен за доллар и даже выше, если страны Запада не увеличат объемы финансовой помощи Киеву. Такой прогноз озвучил руководитель аналитического департамента Libertex Group Андрей Шевчишин.

Эксперт предупредил, что курс доллара может подняться выше, чем прогнозирует Министерство экономики. Украина будет испытывать серьезные проблемы на валютном рынке, сжигая свои резервы, если в ближайшее время не будет увеличен объем помощи Киеву, пишет Апостроф.

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По его словам 3 млрд долларов, о выделении которых США объявили в День Независимости Украины, были позитивным моментом, однако этой суммы недостаточно для укрепления украинского бюджета.

"Если мы будем идти тем путем, которым мы идем сейчас, а внешняя поддержка будет на тех же уровнях, то курс в 50 гривен/доллар – это вполне реальный ориентир уже на конец этого года. При сохранении негативных тенденций, курс (в 2023 году) может уйти до 60 гривен/доллар и даже выше", - сказал Шевчишин.

Аналитик добавил, что его прогноз является пессимистичным и реалистичным одновременно. Однако он не нацелен на провоцирование панических настроений в обществе.

Как сообщал Главред, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что курс доллара к гривне в Украине может вырасти до 43 гривен уже в сентябре. По его словам, такой сценарий реален в случае принятия закона о налогообложении покупки валюты.

Директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин считает, что курс доллара в Украине будет зависеть от результатов ВСУ на фронте. В худшем сценарии американская валюта будет стоять 100 гривен. По его словам, если защитники Украины не отдадут кусок Донецкой области и освободят правый берег Херсона, гривна будет стабильна.

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