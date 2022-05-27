Доллар пошел "на взлет": что известно о курсе на черном рынке

Доллар на черном рынке возобновил движение в сторону роста.
В Украине средний курс покупки наличного доллара в банках в четверг, 26 марта, по сравнению со средой, вырос.
Повышение произошло на 15 коп. и составляет 34,69 грн., пишет Лига.
Вместе с тем курс продажи не изменился и составляет 36,36 грн.
Курс доллара в банках:
- минимальный курс покупки – 31,5 грн;
- максимальный курс покупки – 36 грн.
- минимальный курс продажи – 33 грн;
- максимальный курс продажи – 37 грн.
Обратим внимание, что доллар на черном рынке возобновил свой курс в сторону роста.
Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта Курс Украины.
26 мая по состоянию на 14 часов по киевскому времени средний курс продажи составил 36,49 грн/долл., а курс покупки – 36,19 грн/долл.
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Скачки на валютном рынке: мнение эксперта
Как рассказал в комментарии Сегодня аналитик компании Esperio Александр Болтян, сейчас нужно ориентироваться не на внутреннюю ситуацию в Украине, а на внешнюю.
Так что лучше покупать американские доллары, поскольку США играют на повышение ставок, а вот Европа, наоборот, переживает тяжелый кризис.
Эксперт подчеркнул, что евро лучше использовать для сбережений и в условиях миграции, а доллары пригодятся для накоплений и избежания инфляционного давления.
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