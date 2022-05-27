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Доллар пошел "на взлет": что известно о курсе на черном рынке

27 мая 2022, 03:20

Доллар на черном рынке возобновил движение в сторону роста.

Доллары
/ Reuters

В Украине средний курс покупки наличного доллара в банках в четверг, 26 марта, по сравнению со средой, вырос.

Повышение произошло на 15 коп. и составляет 34,69 грн., пишет Лига.

Вместе с тем курс продажи не изменился и составляет 36,36 грн.

Курс доллара в банках:

  • минимальный курс покупки – 31,5 грн;
  • максимальный курс покупки – 36 грн.
  • минимальный курс продажи – 33 грн;
  • максимальный курс продажи – 37 грн.

Обратим внимание, что доллар на черном рынке возобновил свой курс в сторону роста.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта Курс Украины.

26 мая по состоянию на 14 часов по киевскому времени средний курс продажи составил 36,49 грн/долл., а курс покупки – 36,19 грн/долл.

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Скачки на валютном рынке: мнение эксперта

Как рассказал в комментарии Сегодня аналитик компании Esperio Александр Болтян, сейчас нужно ориентироваться не на внутреннюю ситуацию в Украине, а на внешнюю.

Так что лучше покупать американские доллары, поскольку США играют на повышение ставок, а вот Европа, наоборот, переживает тяжелый кризис.

Эксперт подчеркнул, что евро лучше использовать для сбережений и в условиях миграции, а доллары пригодятся для накоплений и избежания инфляционного давления.

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