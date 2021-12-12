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Доллар резко попрет вверх: украинцам дали неожиданный прогноз до конца года

12 декабря 2021, 01:16
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Девальвация гривні в конце декабря повторяется уже не первый год, предупредил Андрей Гойлов.

доллар
/ УНИАН

В Украине не исключен новый рост курса доллара. До 17 декабря курс может увеличиться до 27,25 грн/$, заявил финансовый аналитик Андрей Гойлов.

В комментарии Obozrevatel он пояснил, что девальвация гривны в конце декабря повторяется уже не первый год.

"Полагаю, что на предстоящей неделе доллар относительно гривны укрепится к уровню 27,25. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 30,95", – отмечает аналитик.

Какой курс ждать до конца года

Вместе с тем эксперты финансовой отрасли не исключают роста доллара до 28 гривен уже к концу года, сообщает Первый деловой.

Они отмечают, что закрепление курса гривны на уровне 27 гривен — это уже сигнал для глобального колебания национальной валюты, а риски ее распродажи высоки как никогда.

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Если монетарная политика федеральной резервной системы США будет и дальше усиливаться, то 28 гривен за доллар — это вполне реально, но маловероятно. Скорее всего, доллар может остановиться на отметке в 27 гривен, а до конца года откатиться до 26 с половиной гривен.

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Кур доллара - прогнозы

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной.

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