Доллар резко взлетит: украинцам назвали сроки девальвации гривны

/ УНИАН

Эксперты говорят о том, что по целому ряду факторов можно спрогнозировать: национальную валюту в 2022 году ожидает заметное ослабление.

Как подчеркнул финансовый аналитик Василий Невмержицкий, девальвация гривны продолжится уже в январе в связи с тем, что на рынке ожидается появление значительного количества гривны из-за того, что правительство в конце года активно рассчитывается по контрактам по государственным закупкам, пишет Апостроф.

"И компании, которые получат эти деньги, выйдут на валютный рынок с целью перевести гривну в "твердую" валюту. Благодаря этому курс доллара в ближайшие недели будет расти", - прогнозирует он.

Собеседник отметил, что в дальнейшей перспективе курс валюты будет сильно зависеть от цены на газ: "Если ситуация на рынке газа не изменится, и цена сохранится на нынешнем уровне, то, скорее всего, в следующем году мы увидим удорожание продуктов питания на 30-40%. А курс доллара будет находиться в течение года в промежутке 27,2-28 гривен за доллар".

Подобное мнение разделяют и другие эксперты. По словам экс-премьера Анатолия Кинаха, из-за высокого уровня инфляции в промышленности гривна в следующем году девальвирует до 28 гривен за доллар.

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По оценке исполнительного директора CASE Украина Дмитрия Боярчука, в следующем году средний курс составит около 27,7 гривны за доллар. При этом к концу года он может достигнуть 28,5 гривны.

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Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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