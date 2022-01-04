Доллар резко взлетит: украинцы узнали об опасном сценарии дефолта

/ УНИАН

Низкие темпы роста экономики Украины в 3,6% в 2022 году, заложенные в прогнозе Минэкономики свидетельствуют о том, что страна зависит от экспорта сырья и сельхозпродукции, заявил финансовый аналитик Сергей Сароян, коммунтируя вероятный валютный курс.

По его мнению, Украина не демонстрирует уверенного развития и проведения социальной политики без оглядки на внешних кредиторов, сообщает Ubr.ua.

Он также оценил вероятность негативного сценария и перспективы национальной валюты.

"Дефолт – это крайне негативное влияние для экономики, которое негативно сказывается как на курсе (в этом случае он может легко улететь в короткие сроки свыше 30 грн/$), так и в целом доверии внешних партнеров. Доверие получится вернуть лишь за счет очередных программ сотрудничества с МВФ, успешное выполнение которых позволит внушить веру в силы страны", – говорит эксперт.

Сароян добавил, что главной проблемой для Украины в последние месяцы 2021 года был отток иностранного капитала. Нерезиденты распродавали гривневые облигации и конвертируют средства в более надежные валюты на фоне прогнозируемого ужесточения кредитно-денежной политики ФРС в 2022 году.

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Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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