Доллар шагнет вверх: украинцы узнали прогноз резкого валютного скачка

Важным фактором, влияющим на курс, будет вероятность эскалации на границах, не исключают эксперты.
В 2022 году курс доллара может перешагнуть отметку в 28 гривен за доллар, прогнозируют банкиры.
Начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов сообщил, что согласно базовому сценарию макроэкономического прогноза банка, среднегодовой обменный курс гривна-доллар в 2022 году ожидается на уровне 28,2 гривен, говорится в материале РБК-Украина.
Он напомнил, что по итогам 2021 года среднегодовой курс составит 27,3 гривен/доллар.
В свою очередь ведущий эксперт Департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Куринной считает, что для курса гривны в 2022 году важным фактором будет новостная лента, связанная с возможной эскалацией на границах, а также возможные изменения инструментов со стороны Федеральной резервной системы США для борьбы с высокими инфляционными реалиями.
"Ожидаем коридор - 26-28 гривен/доллар в 2022 году. Важным остается вопрос закупки газа в ПХГ - как справится наше правительство при таких высоких ценах и возможном прекращении транзита газа через Украину и получения выручки с данного инструмента", - добавил Куринной.
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Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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