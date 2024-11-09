Доллар внезапно ушел на дно: почем можно будет купить валюту с 11 ноября

НБУ установил курс доллара и евро.

https://glavred.info/economics/dollar-vnezapno-ushel-na-dno-pochem-mozhno-budet-kupit-s-11-noyabrya-10612688.html Ссылка скопирована

Курс доллара в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара с 11 ноября

Каким будет курс евро с 11 ноября

Официальный курс доллара снизится к началу следующей недели: в понедельник, 11 ноября, стоимость иностранной валюты уменьшится на 6 копеек.

Об этом сообщает Главред со ссылкой на данные Национального банка Украины, установившего курсы валют на 11 ноября.

видео дня

Кроме того, курс евро также снизится, потеряв 8 копеек.

Официальные курсы валют на понедельник составят:

1 доллар США — 41,29 грн (предыдущий курс от 8 ноября был 41,35 грн);

1 евро — 44,48 грн (по состоянию на 8 ноября составлял 44,56 грн).

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине

Напомним, Главред писал, что в украинских банках ожидалось заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже до конца октября. Согласно прогнозам, стоимость американской валюты должна была колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.

По состоянию на конец октября, курс доллара в обменных пунктах Украины продолжал расти. В частности, средний курс продажи доллара в Украине тогда был 41,65 грн, а в обменных пунктах покупали доллар в среднем по 41,15 гривны.

Ранее директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в ноябре 2024 года регулятор продолжит прилагать дополнительные усилия для недопущения значительных курсовых колебаний.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред