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Доллар внезапно ушел на дно: почем можно будет купить валюту с 11 ноября

Сергей Кущ
9 ноября 2024, 00:35
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НБУ установил курс доллара и евро.
Курс доллара в Украине
Курс доллара в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара с 11 ноября
  • Каким будет курс евро с 11 ноября

Официальный курс доллара снизится к началу следующей недели: в понедельник, 11 ноября, стоимость иностранной валюты уменьшится на 6 копеек.

Об этом сообщает Главред со ссылкой на данные Национального банка Украины, установившего курсы валют на 11 ноября.

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Кроме того, курс евро также снизится, потеряв 8 копеек.

Официальные курсы валют на понедельник составят:

  • 1 доллар США — 41,29 грн (предыдущий курс от 8 ноября был 41,35 грн);
  • 1 евро — 44,48 грн (по состоянию на 8 ноября составлял 44,56 грн).
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине

Напомним, Главред писал, что в украинских банках ожидалось заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже до конца октября. Согласно прогнозам, стоимость американской валюты должна была колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.

По состоянию на конец октября, курс доллара в обменных пунктах Украины продолжал расти. В частности, средний курс продажи доллара в Украине тогда был 41,65 грн, а в обменных пунктах покупали доллар в среднем по 41,15 гривны.

Ранее директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в ноябре 2024 года регулятор продолжит прилагать дополнительные усилия для недопущения значительных курсовых колебаний.

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