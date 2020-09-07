Эксперт ошарашил убытками от Covid-19 для мировой экономики

Эксперт подсчитали убытки от пандемии / НСН

Массовая вакцинация от опасного китайского коронавируса, которая может начаться не раньше средины следующего года, не поможет в краткие сроки преодолеть экономические последствия пандемии.

Такое мнение выразил экономист Уорвик МакКиббин из Брукингского института и Австралийского национального университета, сообщает Bloomberg.

При этом эксперт оценил потери мировой экономики в 35 трлн долларов до 2025 годаю По словам МакКиббина, сейчас ситуация омрачается продолжающимся распространением вируса со вспышками по всему миру.

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"Нужно сделать прививки довольно большому количеству населения, прежде чем экономические затраты начнут снижаться", – сказал он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил вероятность обострения в мире новой пандемии.

Также напомним, всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 138 068 человек. Количество летальных случаев достигло 2877, выздоровели 62 606 человек.