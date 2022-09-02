Эксперт рассказал, ждать ли обрушения курса до 80-90 гривен за доллар

При позитивном сценарии осенью 2022 курс доллара в Украине удержится на нынешнем уровне – 40 гривен, а при отрицательном – вырастет до 80-90 гривен.
Положительный сценарий валютной ситуации ‒ осенью нынешнего года курс доллара в Украине будет колебаться на уровне 40 гривен. Отрицательный сценарий – курс доллара вырастет вдвое до 80-90 гривен. Такой прогноз сделал экономический эксперт Андрей Шевчишин, сообщает 24 канал.
Как говорит специалист, велики шансы, что в дальнейшем будет наблюдаться девальвация гривны. И она приведет к тому, что к концу декабря года доллар будет стоить более 50 гривен.
Самый отрицательный сценарий, говорит Шевчишин, предусматривает девальвацию национальной валюты уровня ‒ до 80-90 гривен за доллар.
А положительный сценарий, по прогнозу эксперта, предполагает незначительную стабилизацию курса ‒ на уровне 40-45 гривен за доллар.
По словам эксперта, прыжки курса будут зависеть от:
- эмиссии;
- макрофинансовой помощи;
- монетарной политики НБУ;
- настроения инвесторов;
- ситуации на фронте;
- погодных условий и прохождения Украиной отопительного сезона.
Напомним, ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что может быть с курсом доллара в Украине, если не снизить импорт товаров.
"Тогда есть угроза, что НБУ истощит свои резервы, и в один момент у нас гривна будет не 40, а 120 за доллар. И цены вырастут не на 10%, а в 3 раза", - добавил Фурса.
До того руководитель Департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук заявлял, что в августе курс гривны к доллару, скорее всего, укрепиться и развернется ближе к официальному, недавно установленному Нацбанком.
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