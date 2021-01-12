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"Государство – банкрот": эксперт предупредил о дефолте Украины и назвал сроки

12 января 2021, 05:19
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Олег Соскин оценил стремительный рост государственного долга.

Дефолт, Украина, гривна
В Украине вероятен дефолт, не исключил эксперт / dengi-info.com

Директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин среди главных провалов украинской власти в 2020 году назвал "расправу над малым и средним бизнесом".

"Ни при Януковиче, ни при Порошенко, ни при Кучме не было такой травли предпринимателей, которая развернулась при Зеленском", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Среди провалов он также выделил "подтверждение кражи Приватбанка у группы частных собственников": "Эту кражу осуществили Порошенко и Гонтарева, но Зеленский и его окружение – подтвердили. Это – нарушение всех канонов священной частной собственности".

Еще одной проблемой он считает стремительный рост государственного долга.

"Только за первые две недели декабря 2020-го новых заимствований было осуществлено на сумму 100 млрд грн под огромные проценты – 10-12%, плюс кредит от ЕС в €600 млн. Это значит, что наше государство – банкрот, а вся монетарная и экономическая политика – неэффективна и ошибочна. Фактически власть просто оттянула дефолт", - пояснил экономист.

Он считает, что правительство Дениса Шмыгаля засвидетельствовало свою полную несостоятельность: "Оно не сумело разработать программу борьбы с коронавирусом и пошло путем локдаунов, фактически уничтожая экономику".

Эксперт критически оценил политику Нацбанка с беспрецедентным увеличением наличной массы в обращении: "Это просто безумие, ведь идет падение ВВП, а, значит, неизбежна инфляция".

Он уверен, что 2020-й подготовил все условия для финансово-экономической катастрофы в 2021 году.

"Потому в 2021-ом Украину накроет "девятый вал". Тем более, в новом году ей придется вернуть более 25 млрд дол долгов – почти 70% доходной части бюджета", - добавил Соскин.

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Напомним, ранее сообщалось:

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