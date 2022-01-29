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Гречка по 80 гривен за кило: украинцев ошеломили прогнозом рекордного подорожания

29 января 2022, 17:49
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Украина импортирует из РФ половину всех потребностей гречневой крупы.

Супермаркет, гречка
В Украине прогнозируют подорожание гречки / УНИАН

В Украине прогнозируется значительное подорожание гречки, заявил директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

По его прогнозу, стоимость гречки может вырасти в этом году на приблизительно на 40%. В интервью Главкому причиной подорожания эксперт называет возможный запрет России на вывоз гречневой крупы на продажу, что уже происходило с мая по сентябрь прошлого года.

Украина зависит от гречки из РФ

Специалист обратил внимание на то, что Украина импортирует именно из РФ около 70 тысяч тонн гречки ежегодно, что составляет половину всех потребностей.

Отмечается, что в Украине для обеспечения внутреннего потребления необходимо ежегодно около 140 тысяч тонн гречневой крупы, для чего нужно выращивать около 200 тысяч тонн этой зерновой культуры - треть ее идет на шелуху, плюс еще нужно оставить посевной материал.

В 2021 году в Украине был богатый урожай этой культуры, к тому же Кабмин в поддержку отрасли выделил 50 миллионов гривен, то есть 1,5 тысячи гривен на каждый гектар, засеянный гречкой. Ситуация с посевными площадями также улучшается: если в 2020 году было 81 тысяча га, то в прошлом году уже 84 тысяч га.

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Директор Международной ассоциации гречки уверен в том, что экономически обоснованных предпосылок для резкого увеличения цен на эту крупу в Украине не наблюдается.

"Но если российского импорта не будет, средняя цена может возрасти весной до 70-80 гривен за килограмм", - добавил Громовой.

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Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

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