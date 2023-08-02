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Как не остаться без пенсии: важный нюанс насчет банковской карты для пенсионеров

Дмитрий Видоменко
2 августа 2023, 15:40
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Если пенсионер вовремя не уведомите Пенсионный фонд об изменении реквизитов и о перевыпуске карты, то пенсия будет поступать на другой счет.
Пенсионерка, корова
Когда карта перевыпущена, то пенсионер или пенсионерка обязан сообщить об этом Пенсионному фонду / коллаж Главред, фото УНИАН

Большинство пенсионеров получают свои выплаты на специальную банковскую карту. Но у них есть свой срок действия и карты приходится перевыпускать, сообщает портал "24 канал".

Но, когда карта перевыпущена, то пенсионер обязан сообщить об этом Пенсионному фонду ‒ иначе есть риск совсем не получить пенсию.

Изменение счета для выплат ‒ крайне важно, говорят эксперты. Если у ПФУ нет актуальных реквизитов, то пенсионеры не смогут получать пенсию. Если он решил самостоятельно изменить счет и перейти в другой банк, то необходимо сразу обратиться в Пенсионный фонд для внесения изменений.

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Как сообщить в Пенсионный об изменении реквизитов

Существует два основных способа:

  • Обратиться непосредственно в местное отделение Пенсионного фонда;
  • Воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ ‒ там можно самостоятельно внести изменения.

Если пенсионер потерял карту либо у нее истек срок действия во время перевыпуска, а банк может самостоятельно привязать новые реквизиты к пенсионному счету. Однако это следует уточнять на месте у работниках ПФУ.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

В июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.

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