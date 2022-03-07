Как получить помощь 6500 грн от государства во время войны, если лишился работы

Кому положена компенсация от Зеленского, как получить 6500 грн и что для этого делать – читайте на Главред.
Война в Украине лишила работы многих граждан. Государство во главе с президентом Владимиром Зеленским решило частично компенсировать эти финансовые потери.
Все, кто лишился работы из-за войны (включая ФОП), получат 6500 грн – в течение марта. Ранее сообщалось, что выплачивать помощь будут всем "без всяких условий". Но позднее появились уточнения – кому, на каких территориях и при каких условиях выплатят деньги.
Как оформить 6500 грн помощи тем, кто остался без работы - читайте на Главред.
- Когда можно получить 6500 грн от Зеленского
- Кто получит 6500 грн
- 6500 грн от Зеленского - как получить
Когда можно получить 6500 грн от Зеленского
єПідтримка уже начисляет 6500 грн помощи – с 7 марта 2022 года.
Кто получит 6500 грн
Помощь 6500 предоставляется:
- Действующим ФОП I-IV группы, что уплатили ЕСВ за последний, четвертый, квартал 2021 года или за прошлый год в целом.
- Всем наемным работникам, за которых оплатили ЕСВ за период, указанный в п. 1 – за исключением работников фондов общеобязательного государственного страхования, бюджетных учреждений и госслужбы.
- Жителям регионов, что пострадали от войны. На данный момент это: Киевская область и г. Киев, Черниговская, Николаевская, Запорожская, Сумская, Херсонская, Харьковская, Луганская и Донецкая области.
6500 грн от Зеленского - как получить
Официальный алгоритм Минцифры до сих пор не обнародовало. Но уже есть люди, которым Дия предложила оформить помощь 6500 грн. Они рассказывают, что получить 6500 грн можно по аналогии с "ковидной тысячей":
- заходите в программу Дія – далее раздел Услуги – оттуда в еПоддержка;
- если программа предлагает оформить заявку на получение помощи, то жмете внизу кнопку "Получить помощь";
- ждете сообщения о начислении денег.
Напомним, в целом выделено на эту программу 21,5 млн грн.
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