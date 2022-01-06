Как узнать точный размер субсидии в Сети: детальная инструкция

Для того, чтобы оформить помощь от государства, требуются такие данные ‒ количество людей, которые прописаны в квартире или доме, их общий доход и т.д.
В Украине более 2,6 миллиона домохозяйств получают субсидию на коммунальные услуги, но отнюдь не все украинцы знают, какой точно размер социальной помощи им назначили. В Информационно-вычислительном центре Министерства социальной политики Украины содержатся данные о состоянии субсидии, номер заявления, размер начисленной субсидии за год или месяц, населенный пункт и период получения выплат.
Для того, чтобы оформить помощь от государства, требуются такие данные ‒ количество людей, которые прописаны в квартире или доме, их общий доход и размер коммунальных платежей за месяц.
Как узнать размер субсидии
Сперва нужно зайти на официальный сайт ИВЦ Минсоцполитики. Затем - выбрать область, где он проживает, населенный пункт, улицу, номер дома или квартиры.
Получите информацию о назначении субсидии для оплаты коммунальных услуг на экране.
Как не остаться без субсидии?
Оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может стать помехой наличие задолженности за более чем три месяца. Начисление будет прекращено, если задолженность больше, чем 20 необлагаемых минимумов.
Если же есть задолженность, то граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга. Есть ли задолженность, можно проверить в Едином реестре должников. Реестр бесплатный, поэтому в нем можно самостоятельно отыскать необходимую информацию.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 декабря прошлого года в Украине официально повысился прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в нынешнем году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) — с 1 июля и 1 декабря.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц останется самым высоким и в конце 2021 года составит 2481 гривен, а в конце 2022 года — 2684 гривны.
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