Как узнать точный размер субсидии в Сети: детальная инструкция / УНИАН

В Украине более 2,6 миллиона домохозяйств получают субсидию на коммунальные услуги, но отнюдь не все украинцы знают, какой точно размер социальной помощи им назначили. В Информационно-вычислительном центре Министерства социальной политики Украины содержатся данные о состоянии субсидии, номер заявления, размер начисленной субсидии за год или месяц, населенный пункт и период получения выплат.

Для того, чтобы оформить помощь от государства, требуются такие данные ‒ количество людей, которые прописаны в квартире или доме, их общий доход и размер коммунальных платежей за месяц.

Как узнать размер субсидии

Сперва нужно зайти на официальный сайт ИВЦ Минсоцполитики. Затем - выбрать область, где он проживает, населенный пункт, улицу, номер дома или квартиры.

Получите информацию о назначении субсидии для оплаты коммунальных услуг на экране.

Как не остаться без субсидии?

Оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может стать помехой наличие задолженности за более чем три месяца. Начисление будет прекращено, если задолженность больше, чем 20 необлагаемых минимумов.

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Если же есть задолженность, то граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга. Есть ли задолженность, можно проверить в Едином реестре должников. Реестр бесплатный, поэтому в нем можно самостоятельно отыскать необходимую информацию.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 декабря прошлого года в Украине официально повысился прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в нынешнем году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) — с 1 июля и 1 декабря.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц останется самым высоким и в конце 2021 года составит 2481 гривен, а в конце 2022 года — 2684 гривны.

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