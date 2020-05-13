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ЕБРР спрогнозировал быстрый рост экономики Украины: названо важное условие

13 мая 2020, 11:46

Украинская экономика может вернуться к росту в конце третьего квартала 2020 года.

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В ЕБРР допустили V-образный сценарий для украинской экономики / podrobnosti.ua

Украине нужно выходить из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, чтобы быстро восстановить свою экономику. В частности, если режим социального дистанцирования не затянется надолго, то уже в 2021 году украинская экономика может восстановиться на 5%. Такой прогноз сделали в Европейском банке реконструкции и развития.

В частности, ЕБРР допустил V-образный сценарий для украинской экономики.

"Скорее всего, за спадом в 2020 году пойдет сравнительно быстрое восстановление в 2021-м", – говорится в отчете банка, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщил региональный экономист ЕБРР и экс-глава Центробанка Македонии Димитар Богов, базовый сценарий предполагает постепенное ослабление мер по сдерживанию и возвращение к нормальной жизни во второй половине года. При этом под воздействием негативного влияния будет находится сектор услуг – туризм и гостиничный бизнес.

По прогнозу ЕБРР, экономика Украины вернется к росту в конце третьего квартала 2020 года. Богов отметил, что опираться на эти ожидания сложно из-за беспрецедентной неопределенности.

Читайте такжеКарантин в Украине будет продлен после 22 мая - Шмыгаль"Если социальное дистанцирование будет поддерживаться дольше, чем предполагалось, рецессия может быть гораздо глубже, и потребуются годы, чтобы снова выйти на показатели ВВП на душу населения 2019", – говорится в отчете.

"Ключевой задачей для правительства является поддержка тех предприятий, которые являются жизнеспособными и хорошо управляемыми, но выживанию которых грозит этот чрезвычайный кризис", – резюмировал Димитар Богов.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на сильнейший экономический кризис во всем мире из-за пандемии коронавируса, Украина преодолела опасность дефолта. При этом экономический рост все же замедлится на 4,8%.

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