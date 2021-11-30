Киевстар повышает цены и меняет тарифы: сколько придется платить абонентам

В Киевстар предупредили клиентов о пересмотре некоторых устаревших тарифов / pronews.gr

Мобильный оператор компания Киевстар заявила о планах повышения стоимости своих услуг для контрактных абонентов.

Компания также предупредила своих клиентов о пересмотре некоторых устаревших тарифов.

Повышение цен на услуги Киевстара: что меняется

В компании рассказали о подорожании дополнительных услуг для абонентов-контрактников:

дополнительные 150 SMS на четыре недели – 35 грн;

100 дополнительных минут на международные звонки – 50 грн;

100 минут по Украине (кроме сети самого Киевстара) – 50 грн.

При этом Киевстар предупредил клиентов о пересмотре некоторых устаревших тарифов. Изменения введут 2 декабря 2021 года.

Изменения коснутся тарифов для абонентов, которые обслуживаются на условиях предоплаты. В обновленных тарифных планах увеличится пакет доступа к интернету.

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Изменения в устаревших тарифных планах:

Общение без границ 2019;

Общение без границ 2019 с опцией без МБ;

Развлечения без границ 2019;

Видео без границ 2019;

Безлим Видео;

Максимальный Безлим 2019;

Онлайн без границ;

Киевстар Комфорт;

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Напомним, ранее сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

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