Киевстар повышает цены и меняет тарифы: сколько придется платить абонентам

Изменения коснутся тарифов для абонентов, которые обслуживаются на условиях предоплаты.
Мобильный оператор компания Киевстар заявила о планах повышения стоимости своих услуг для контрактных абонентов.
Компания также предупредила своих клиентов о пересмотре некоторых устаревших тарифов.
Повышение цен на услуги Киевстара: что меняется
В компании рассказали о подорожании дополнительных услуг для абонентов-контрактников:
- дополнительные 150 SMS на четыре недели – 35 грн;
- 100 дополнительных минут на международные звонки – 50 грн;
- 100 минут по Украине (кроме сети самого Киевстара) – 50 грн.
При этом Киевстар предупредил клиентов о пересмотре некоторых устаревших тарифов. Изменения введут 2 декабря 2021 года.
Изменения коснутся тарифов для абонентов, которые обслуживаются на условиях предоплаты. В обновленных тарифных планах увеличится пакет доступа к интернету.
Изменения в устаревших тарифных планах:
- Общение без границ 2019;
- Общение без границ 2019 с опцией без МБ;
- Развлечения без границ 2019;
- Видео без границ 2019;
- Безлим Видео;
- Максимальный Безлим 2019;
- Онлайн без границ;
- Киевстар Комфорт;
- Дайте еще!.
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Напомним, ранее сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.
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