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Очередной кредит: в Нацбанке озвучили сроки получения транша от МВФ

19 мая 2020, 21:42

В ближайшие несколько недель Украина получит деньги от МВФ, которые поступят в госбюджет.

МВФ
В Нацбанке рассказали, когда Украина получит кредит от МВФ / "РБК-Украина"

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина может получить первый транш от Международного валютного фонда в рамках новой программы до конца весны. В то же время, в Нацбанке заявили о том, что средства от МВФ будут зачислены в ближайшие несколько недель.

Об этом шла речь во время встречи руководства НБУ с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, сообщает во вторник, 19 мая, пресс-служба Нацбанка.

"На прошлой неделе Верховная Рада приняла банковский законопроект. Мы ожидаем, что в ближайшие дни его подпишет президент. А дальше получения средств от Международного валютного фонда - это вопрос нескольких ближайших недель и традиционных процедур, установленных в МВФ", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

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В НБУ заявил, что вся сумма кредита пойдет туда, где эти средства сегодня больше всего нужны: непосредственно в госбюджет.

Во время встречи стороны обсудили влияние коронакризиса на украинскую экономику, сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, а также антикризисную политику государства.

Транш от МВФ

Ранее глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что Украина и МВФ прекратили переговоры о сотрудничестве на базе программы расширенного финансирования EFF и обсуждают сотрудничество на условиях программы Stand-by. Чиновник добавил, что в рамках новой программы Киев может получить 5 млрд долларов.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении закон о банковской деятельности (№2571-д). Принятие закона о банках было главным требованием МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной.

НБУ МВФ кредит МВФ экономика
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