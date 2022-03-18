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Кредиты под 0% и дерегуляция: Зеленский объявил масштабную программу для бизнеса

18 марта 2022, 01:56

Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Государство должно гарантировать 100% вкладов украинцев в банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в ходе он в видеообращения, Кабинет Министров готовит масштабное сокращение регуляций.

"Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами", - сказал Зеленский.

По его словам, правительство уже подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы "5-7-9%".

"Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. А общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен. Чтобы был шире круг тех бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой",- сказал президент.

Напомним, ранее Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) в ночь на четверг одобрил экстренную финансовую поддержку Украины в размере $1,4 млрд (SDR1005,9 млн).

Решение принято в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI) для удовлетворения неотложных потребностей в финансировании и смягчения экономических последствий войны.

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Фонд выразил глубочайшие соболезнования украинскому народу в эти чрезвычайно трудные времена и будет продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями.

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Владимир Зеленский кредиты госрегулирование
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