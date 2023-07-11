УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Купил одно - потерял другое: с 1 сентября переселенцы останутся без соцвыплат

Ангелина Подвысоцкая
11 июля 2023, 20:41 обновлено 11 июля, 21:09
100
Кабмин назвал несколько случаев, когда вынужденных переселенцев могут оставить без социальных выплат.
переселенцы, деньги
Некоторые переселенцы могут остаться без соцвыплат / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Переселенцы рискуют остаться без социальных выплат уже с 1 сентября. Такое решение уже принял Кабмин. Об этом говорится на сайте правительства.

Сообщается, что выплата соцпомощи будет прекращена тем переселенцам, которые после 11 июля приобрели для личного пользования новую машину (с года выпуска которой прошло менее 5 лет). Если машина была куплена волонтерами или передана на нужды обороны страны, выплаты не будут прекращаться.

Без помощи останутся те, кто купил новый земельный участок, квартиру или дом на сумму более 100 тысяч гривен.

видео дня

Также выплату помощи отменят для переселенцев, у которых на депозитном банковском счете будет более 100 тысяч гривен. Это будет касаться и тех, кто купил иностранную валюту или банковские металлы на общую сумму более 100 тысяч гривен; имеет собственное жилье на подконтрольных Украине территориях, которые находятся вне зоне боевых действий. Площадь такого жилья должно составлять более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Стоит напомнить, что переселенцы получали по 2-3 тысячи на человека.

Ранее сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.

Также сообщалось, что пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсионер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.

Другие новости:

соцвыплаты переселенцы социальные выплаты
Реклама

Главное за день

11 стран сформировали коалицию для обучения украинских пилотов на F-16 - Резников

11 стран сформировали коалицию для обучения украинских пилотов на F-16 - Резников

19:34 Мир
Под мощные овации и крики "Слава Украине": Зеленский сделал сильное заявление в Вильнюсе

Под мощные овации и крики "Слава Украине": Зеленский сделал сильное заявление в Вильнюсе

19:32 Украина
Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено - Столтенберг

Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено - Столтенберг

18:35 Политика
Все главные новости

Последние новости

20:44

"Переворот в ФСБ": Золотарев рассказал, что похоронит власть Путина

20:41

Купил одно - потерял другое: с 1 сентября переселенцы останутся без соцвыплат

20:10

В Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина: в РФ подняла вой

19:45

Трусить будет еще несколько дней: самая сильная магнитная буря июля затянулась

19:38

В чем главный результат саммита НАТО для Украинымнение

НАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – ГорбачНАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – Горбач
19:34

11 стран сформировали коалицию для обучения украинских пилотов на F-16 - Резников

19:32

Под мощные овации и крики "Слава Украине": Зеленский сделал сильное заявление в Вильнюсе

19:07

Даша Квиткова похвасталась подарком от бывшего мужа Никиты Добрынина

18:58

"Загорелись топливный и зерновой терминалы": Россия атаковала Одесскую область

Реклама
18:35

Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено - СтолтенбергВидео

18:26

Зеленский уговаривает НАТО переписать итоговое коммюнике саммита - Guardian

18:09

"Познакомьтесь с Фрэнки": Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

17:50

Эксперт Глеб Репич показал, сколько микробов в шаурме: неутешительный результатВидео

17:47

Съедается весь, даже тарелку оближут: безумный салат из 90-х - рецепт из 4 ингредиентов

17:38

Виталий Кличко раскрыл подробности личной жизни младшего брата

17:31

"Передаст дворник": адвокат - о новом способе вручения повесток в Украине

17:24

"Другая процедура": Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе

16:45

Приехал с неожиданным гостем: Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТОВидео

16:43

7 советов для идеального летнего барбекю, о которых вы не знали

16:42

"Более 5 млрд": атомные электростанции Украины застрахованы на случай подрыва

Реклама
16:31

Катя Бужинская показала редкое фото взрослой дочери

16:30

Как отличить натуральную икру от подделки за 5 минут: химик Репич показал способВидео

16:27

"Сдувается на глазах": эксперт рассказал, почему России нечем пугать Запад

16:15

Зачем пьют кофе с мороженым: 3 нестандартных вида необычного напитка

16:10

Поверка счетчиков: юрист пояснил, как избежать штрафа в десятки тысяч гривен

16:08

Врал о потере ноги на войне: подробности скандала с украинцем в самолете Wizz Air

15:56

"Вас ждут последствия": у Путина угрожают Украине из-за дальнобойных ракет от Франции

15:55

Чем подкармливать огурцы во время плодоношения: 3 лучших средства для богатого урожая

15:40

"Нож в спину Путину?": дипломат объяснил, почему Эрдоган отпустил героев "Азова"

15:32

Блогерша, которая хвасталась новым Мерседесом, борзо нахамила подписчикам

15:29

Дженнифер Лопес готовится к разводу с Беном Аффлеком - СМИ

15:28

С ними любой будет счастлив: 3 самых заботливых знака зодиака

15:26

Польша может отправить своих военных в Украину: Дуда назвал весомую причинуВидео

15:15

Девушка показала, как нужно хранить бананы: не почернеют даже через неделюВидео

15:03

"Полегла, спасая других": на войне погибла боевой медик из Львова

14:49

Баскова засекли на подработках в стране НАТО

14:40

Исторический саммит НАТО: Байден и Шольц высказались насчет будущего Украины

14:30

Как жарить молодую картошку: способ, после которого добавки захочется всем

14:23

Украину атакует жара из Сахары: синоптики предупредила о рекордной температуреВидео

14:17

"Спасибо за молитвы": Мадонна впервые вышла на связь после реанимации

Реклама
14:13

Джонни Депп за большие деньги приедет в Россию: росСМИ отличились новым "вбросом"

13:52

"Воровка, караоке-певица": "великий" продюсер не может пережить позицию Наргиз

13:49

Зачем в самолетах пепельницы, если на борту нельзя курить - стюардесса ответила

13:39

"Могут торговаться с РФ членством Украины": Зеленский жестко обратился к НАТО

13:36

Макрон решился поддержать контрнаступление и анонсировал мощное оружие для ВСУВидео

13:33

Скандал: русские украли мультфильм "Мавка" и выложили в Сеть

13:27

Как правильно выбросить старый веник: 2 правила, чтобы не навлечь неприятности

13:02

Больше вреда, чем пользы: кому противопоказано есть свежие огурцы

12:27

Гороскоп на завтра 12 июля 2023: Рыбам – знакомства, Раку – проблемы с документами

12:05

А где?: Тодоренко показала "пустое" фото в купальнике

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять