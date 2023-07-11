Купил одно - потерял другое: с 1 сентября переселенцы останутся без соцвыплат

Кабмин назвал несколько случаев, когда вынужденных переселенцев могут оставить без социальных выплат.

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Некоторые переселенцы могут остаться без соцвыплат / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Переселенцы рискуют остаться без социальных выплат уже с 1 сентября. Такое решение уже принял Кабмин. Об этом говорится на сайте правительства.

Сообщается, что выплата соцпомощи будет прекращена тем переселенцам, которые после 11 июля приобрели для личного пользования новую машину (с года выпуска которой прошло менее 5 лет). Если машина была куплена волонтерами или передана на нужды обороны страны, выплаты не будут прекращаться.

Без помощи останутся те, кто купил новый земельный участок, квартиру или дом на сумму более 100 тысяч гривен.

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Также выплату помощи отменят для переселенцев, у которых на депозитном банковском счете будет более 100 тысяч гривен. Это будет касаться и тех, кто купил иностранную валюту или банковские металлы на общую сумму более 100 тысяч гривен; имеет собственное жилье на подконтрольных Украине территориях, которые находятся вне зоне боевых действий. Площадь такого жилья должно составлять более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Стоит напомнить, что переселенцы получали по 2-3 тысячи на человека.

Ранее сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.

Также сообщалось, что пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсионер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.

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