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Девальвация и обвал экономики: когда в Украине будет доллар по 30

31 июля 2020, 04:45

К осени закладывалось плавное ослабление курса гривны.

доллар
От девальвации выгоду получат олигархи-экспортеры / Фото pixabay.com

Девальвация гривны до 30 UAH/USD могла бы спасти целый ряд отраслей, в частности - агробизнес и другие экспортно ориентированные секторы экономики.

По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, ситуационно такой курс гривны выгоден Минфину для выполнения плана по доходам, но сильная девальвация в дальнейшем приведет к падению экономики и создаст проблемы для доходов госбюджета в следующем году, пишет Фокус.

В прогноз отмечается, что в конечном итоге выгоду от девальвации получат олигархи-экспортеры, особенно в сырьевых отраслях.

В материале подчеркивается, что по многочисленным прогнозам, на осень закладывалось плавное ослабление курса гривны до 28–29 UAH/USD.

"Похоже, что этого уровня гривна достигнет намного раньше. Но будет ли курс выше, зависит от показателей внешней торговли, ситуации с выплатами внешнего долга и возможными налоговыми новациями, монетарной стратегии Нацбанка". - добавляет издание.

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Напомним, ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года.

В документе, в частности, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

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