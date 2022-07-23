Курс доллара резко рванул вверх: наличный и "черный" рынки пробивают потолок

/ Reuters

Курс доллара в обменных пунктах Украины поднимался после решения Национального банка с 21 мая отменить ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга объявлений о купле-продаже валюты на сайте kurs.com.ua.

Вместе с тем наличный курс доллара в банках повысился. Кроме того, евро подорожал. Такие данные приводит портал "Минфин".

Отметим, что некоторые банки подняли курс до 40 и даже до 42 гривен за единицу (Мотор Банк, Айбокс Банк).

Вместе с тем на "черном" рынке доллар в покупке вырос на 1,32 грн, а в продаже — на 1,23 грн. Евро в покупке подорожало на 1,03 грн, а в продаже — на 70 копеек.

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