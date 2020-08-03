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Курс доллара в Украине может переписать максимумы двух лет: эксперт озвучил риски

3 августа 2020, 05:06

Гривня уже девальвирует, хотя в другие годы лето было временем максимального укрепления украинской денежной единицы.

доллар
Курс доллара может превысить отметку в 30 гривен / Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине может достичь отметки в 30 гривен. Такой сценарий не исключает руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

По его словам, гривня уже девальвирует, хотя в другие годы лето было временем максимального укрепления украинской денежной единицы. Причем девальвация происходит на фоне ослабления доллара к корзине валют, передает Сегодня.

"НБУ сохранил без изменений ставку после 3-процентного падения гривни к доллару с начала июля, хотя сам доллар активно сдавал позиции все это время. Сохранение ставки позволило успокоить распродажу украинской валюты, стабилизировав курс ниже 28 за доллар. Вполне естественно, что тенденция ослабления национальной валюты к большинству конкурентов не могла не вызвать настороженность центробанка. Пожалуй, именно в связи с этим новый глава ЦБ решил сделать паузу и занять более настороженную позицию", - отметил Позний.

Эксперт уточнил, что если гривня так слаба при падающем долларе, она рискует снижаться еще быстрее при его откате.

"Валюты развитых стран редко движутся в одном направлении длительное время, и это повышает шансы на отскок доллара в ближайшие дни, а тем более недели. В этих условиях USD/UAH вполне может переписать максимумы года да и последних двух лет, уйдя выше 29 грн", - считает Позний.

По его мнению, курс доллара может подняться до отметки в 30 гривен и выше.

"Такой сценарий возможен (в этом году на рынках ничего нельзя исключать) в случае новой волны распродажи на рынках, которая может быть вызвана новым локдауном в США, а также в случае разрастания внутренних проблем на финансовых рынках Украины, влекущих за собой отток инвесторов с рынка", – резюмировал эксперт.

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Напомним, ранее исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский заявил, что девальвация гривны до 30 UAH/USD могла бы спасти целый ряд отраслей, в частности - агробизнес и другие экспортно ориентированные секторы экономики.

По его словам, ситуационно такой курс гривны выгоден Минфину для выполнения плана по доходам, но сильная девальвация в дальнейшем приведет к падению экономики и создаст проблемы для доходов госбюджета в следующем году.

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