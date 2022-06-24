Курс наличный и курс карточный: сильно ли отличается курс доллара к гривне в банках

Сильно ли отличается курс доллара к гривне в банках - ответ СМИ / коллаж УНИАН

Сразу после 24 февраля, даты начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в нашей стране Нацбанком были введены валютные ограничения. Это привело к раздвоению курсов, которые действительны с одной стороны, для граждан, а с другой ‒ импорта товаров. Портал "РБК-Украина" провел мониторинг рынка и установил расхождения курса.

Наличный и карточный курс банков для граждан

По состоянию на 24 июня наличный курс доллара выше карточного почти на 10%.

ПриватБанк

Наличный: 35,30 гривен/доллар - покупка, 35,60 гривен/доллар - продажа

По карточкам: 29,25 гривен/доллар - покупка, 32,79 гривен/доллар - продажа

Райффайзен Банк

Наличный: 35,40 гривен/доллар - покупка, 36,10 гривен/доллар - продажа

По карточкам: 29,25 гривен/доллар - покупка, 32,45 гривен/доллар - продажа

ПУМБ

Наличный: 35,40 гривен/доллар - покупка, 36,10 гривен/доллар - продажа

По карточкам: 29,25 гривен/доллар - покупка, 32,65 гривен/доллар - продажа

Альфа-Банк

Наличный: 34,80 гривен/доллар - покупка, 35,50 гривен/доллар - продажа

По карточкам: 29,25 гривен/доллар - покупка, 32,45 гривен/доллар - продажа

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Напомним, ранее один из топ-менеджеров Нацбанка Екатерина Рожкова говорила, что финансовый регулятор в самом ближайшем времени откажется от твердо зафиксированного курса гривны к доллару, который на этот момент закреплен для компаний-экспортеров и компаний-импортеров.

Позднее авторитетный специалист по финансам Алексей Кущ говорил о том, что в период до начала 2022 года курс доллара к гривне, по всей вероятности, вырастет примерно на 15%.

Соответственно, осенью нынешнего года за доллар необходимо будет выложить около 40 гривен.

"Это [рост курса гривны - Главред] одновременно и невозможно, и нежелательно. Начнем восстанавливать экономику –подскочит спрос на импортные товары. Сперва ‒ технологические и инвестиционные. Затем ‒ нужно обязательно поддерживать своих производителей, которые шлют товары на экспорт. Вот для этого и нужно будет провести локальную и плавную девальвацию гривны", – подытожил Кущ.

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