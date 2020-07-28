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Курс евро вырос до максимума за полтора года

28 июля 2020, 07:58

Нацбанк установил официальные курсы валют.

Доллары, евро
Доллар и евро подорожали / Reuters

Национальный банк Украины установил на 28 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 27,75 гривни. Это на 0,1 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на сегодня установлен на таком уровне: 27,7571 гривни за 1 доллар (+0,0012 грн).

При этом курс доллара на 27 июля составляет 27,7559 гривни за один доллар.

Кроме того НБУ установил и курс евро на уровне 32,60 гривни. Это на 38 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс евро на 28 июля установлен на таком уровне: 32,6049 гривни за евро (+0,3803 грн).

При этом курс евро на 27 июля составляет 32,2246 гривни за евро.

Таким образом, курс евро вырос до максимума за полтора года. Выше курс был только 13 января 2019 года - 32,6096 гривни за евро.

Курс доллара и курс евро на 28 июля / bank.gov.ua

Как сообщал Главред, руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в ближайшее время курс гривни продолжит движение в диапазоне 27,7−27,9 грн за доллар, но не исключен и подход к отметке 28 гривен за доллар.

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