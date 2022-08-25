Курс валют в Украине: эксперты рассказали, почем можно будет купить и продать доллар в сентябре

Эксперты рассказали, почем можно будет купить доллар в сентябре / УНИАН

Курс доллара в Украине существенно измениться в сентябре. Стоимость валюты будет зависеть от регулятора.

Украинские экономисты в комментарии Фактам ICTV разделились во мнениях относительно курса валют осенью.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует, что давление на гривну будет сохраняться до конца 2021 года.

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"Скорее всего, в сентябре официальный курс останется неизменным – так же будет на уровне 36,6 грн/доллар. На каком уровне будет в тот момент курс черного рынка, угадать невозможно", – добавил Фурса.

Эксперт Борис Кушнирук подчеркнул, поскольку Нацбанк зафиксировал безналичный курс, то именно от регулятора зависит – останется ли он на таком же уровне – около 40 грн за доллар. Впрочем, будет влиять на это и эмиссия – выпуск в обращение новых денежных знаков.

"Он (курс доллара – Ред.) имеет сейчас природу преимущественно не столько экономическую, сколько природу ожиданий. Если не будет негативных сообщений, то гривна будет оставаться относительно стабильной к наличному курсу. Зависит от того, что будет делать Нацбанк с эмиссией", — подчеркнул он. Кушнирук.

Экономист Алексей Кущ считает, что до этого конца года следует ожидать дальнейшую девальвацию гривны, а также падение курса.

"Думаю, что следует ожидать дальнейшую девальвацию. Насколько она будет глубокой, сейчас сложно говорить. Здесь очень много факторов, которые мы еще не видим и не можем учитывать", – отметил эксперт.

Как сообщал Главред, экономический эксперт Даниил Монин считает, что в августе не ожидается укрепления гривны, наоборот, доллар может взлететь вверх. Но экономический эксперт считает, что в августе курс удастся удержать на уровне 40 грн/доллар.

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