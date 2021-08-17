Квартиру отберут за долги по коммуналке: кому светит отключение газа и арест банковских счетов

Украинцы нарастили долги по коммуналке / УНИАН

В Украине при сумме задолженности ЖКХ, которая превышает 120 тысяч гривен, исполнительная служба имеет право арестовать недвижимость.

Это может стать поводом для выселения из квартиры, пишет НВ. При этом при неоплаченных коммунальных услугах, цены на которые вскоре значительно вырастут, поставщик имеет право насчитывать штраф или произвести отключение.

Долги за услуги ЖКХ: какое наказание ждет украинцев

Поставщики газа и электроэнергии имеют право отключать абонентов за неуплату и подавать на должников в суд для взыскания долгов.

В случае водоснабжения и централизованного отопления отсутствует механизм отключения потребителя от услуги. В этом случае поставщик услуг может подать в суд на должника, чтобы взыскать долги с официальных источников дохода.

При несвоевременной оплате услуги потребителю насчитывается пеня, но не выше 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки.

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Сколько украинцы задолжали за услуги ЖКХ

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец июня 2021 года уменьшилась на 3,6% по сравнению с маем – до 66,4 млрд грн., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец июня:

задолженность населения за природный газ составила 24,7 млрд грн (-5%);

за централизованное отопление и горячую воду – 21,5 млрд грн (-5,2%);

за управление многоквартирными домами – 5,5 млрд грн (+2%);

за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 6,4 млрд грн (+1,5%);

за вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн (+10%);

за поставку электроэнергии – 7,1 млрд грн (-3%).

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В июне население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).

Напомним, ранее сообщалось, что 30 ноября 2020 года из проектов государственной комиссии, которая регулирует тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг в стране (НКРЭКУ) стало известно, что с 1 января 2021 года в Украине подорожают тарифы на газ.

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В Нафтогазе, в свою очередь, заявляли, что повышение не затронет тех граждан, которые ранее заключили с поставщиками годовые тарифы на поставку топлива.

Кабинет министров Украины 28 декабря принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, согласно которому украинцы платили 90 копеек за первые 100 киловатт-часов. Уже с 1 января 2021 года цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн/кВт-час.