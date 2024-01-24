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Могут "отрезать" свет за чужие долги: кто из украинцев под угрозой

Дмитрий Видоменко
24 января 2024, 09:56
При покупке квартиры на вторичном рынке можно столкнуться с тем, что ее предыдущий собственник оказался недобросовестным и умолчал о долгах за электроэнергию.
Могут 'отрезать' свет за чужие долги: кто из украинцев под угрозой
В YASNO отметили ‒ следует обязательно переоформить лицевой счет на электричество на свое имя / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Во время покупки квартиры на вторичном рынке можно столкнуться с тем, что ее предыдущий владелец оказался недобросовестным и умолчал о долгах за электроэнергию. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании YASNO.

Такая ситуация говорят, что в будущем для новых владельцев жилья может обернуться серьезными проблемами – в частности, отключением света. Поэтому покупая вторичное жилье, нужно всегда проверять состояние лицевого счета предыдущего владельца.

Кроме того, в YASNO отметили ‒ следует обязательно переоформить лицевой счет на свое имя. Причем даже в том случае, если квартира не покупается, а каким-либо образом достается от родственников.

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"Только так вы получите всю информацию о начислениях, долгах и оплатах. А также избежите отключения за долги, о которых могли и не догадываться", – рассказали специалисты.

Как переоформить лицевой счет

Для самого же переоформления лицевого счета следует выполнить ряд действий. В частности:

  • обратиться к оператору системы распределения, который обслуживает дом;
  • оставить соответствующую заявку у поставщика.

Отмена моратория на взыскание долгов за коммуналку в Украине

Верховная Рада в конце июля 2022 года проголосовала законопроект №7531, которым предусмотрен запрет принудительного взимания долгов для определенных категорий граждан за жилищно-коммунальные услуги во время военного положения.

В Украине запретили взимать долги за коммуналку в районах проведения военных действий или там, где оккупация.

Позже Кабмин запретил начислять пеню или штрафы в случае несвоевременной или неполной оплаты за коммуналку в условиях военного положения.

"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", ‒ подчеркнули в Кабмине.

8 января 2024 года в Украине отменили мораторий. Поставщики электроэнергии теперь будут иметь право отключать свет бытовым потребителям, которые задолжали за коммуналку. Однако по-прежнему не будут отключать электроэнергию на территориях, где идут боевые действия, и в оккупированных агрессором Россией регионах.

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ЖКХ тарифы на электроэнергию отключения света
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