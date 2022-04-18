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Monobank прекращает обслуживание и закрывает счета клиентов из России, Беларуси и других стран

18 апреля 2022, 16:33

Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что все счета этих клиентов будут закрыты.

монобанк
Монобанк / соцсети

С 18 апреля Монобанк перестает обслуживать клиентов, кто еще не покинул оккупированный Крым, Донбасс, Россию, Беларусь и ряд других стран.

Как сообщил в Telegram сооснователь Monobank Олег Гороховский, все счета этих клиентов будут закрыты.

Так, monobank закрыл счета клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие страны и территории:

  • Россия;
  • Беларусь;
  • Крым;
  • временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (Л/ДНР);
  • Северная Корея;
  • Сирия;
  • Эритрея.

"Счета этих людей будут закрыты. Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", - отметил Гороховский.

Остановка валютного рынка в Украине

В Украине из-за войны, которую начала Россия, пришлось временно остановить валютный рынок.

Это связано с тем, что украинцы, пытаясь сохранить свои сбережения, начали скупать валюту, что привело к значительному подорожанию доллара. Теперь же валюту снова можно покупать.

Напомним, ранее в телевизионном эфире заместитель руководителя финансового регулятора Сергей Николайчук сказал, что топ-менеджмент Национального банка Украины заморозил курс гривны до конца войны, которую российский президент Владимир Путин развязал против Украины.

По словам Николайчука, украинский Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 гривен за доллар до конца войны.

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война в Украине аннексия Крыма ОРДЛО Монобанк Олег Гороховский
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