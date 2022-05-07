"Мы открыты для всего, что поможет украинцам": в США ответили, могут ли списать долги Киеву

Джен Псаки / Фото Reuters

В администрации Джо Байдена оценили возможность того, что США спишут долг Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США открыты для всего, что поможет украинцам восстановить страну.

По словам Псаки, Штаты понимают, что Украина будет нуждаться в разного рода поддержке.

"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", – сказала Джен Псаки во время брифинга.

Отметим, из-за полномасштабной войны, которую развязал президент РФ Владимир Путин, Украина ежедневно теряет миллиарды долларов. При этом для того, чтобы выполнять свои обязательства, Кабмин вынужден значительно увеличивать долги. Приходится возвращать и старые кредиты: до конца 2022-го вернуть нужно около 3 млрд долларов.

От США Украина получает не только безвозвратную помощь, но и кредиты и гарантии. Кроме того, размер задолженности Украины будет расти вместе с реализацией программы ленд-лиза (она предусматривает помощь в размере до 33 млрд долларов).

Ленд-лиз для Украины

28 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдаче в аренду Украине оборонных средств.

Законопроект о введении ленд-лиза для Украины президент США Джо Байден подпишет уже 9 мая.

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