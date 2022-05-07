"Мы открыты для всего, что поможет украинцам": в США ответили, могут ли списать долги Киеву

Из-за полномасштабной войны, которую развязал Путин, Украина ежедневно теряет миллиарды долларов. Кабмин вынужден значительно увеличивать долги.
В администрации Джо Байдена оценили возможность того, что США спишут долг Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США открыты для всего, что поможет украинцам восстановить страну.
По словам Псаки, Штаты понимают, что Украина будет нуждаться в разного рода поддержке.
"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", – сказала Джен Псаки во время брифинга.
Отметим, из-за полномасштабной войны, которую развязал президент РФ Владимир Путин, Украина ежедневно теряет миллиарды долларов. При этом для того, чтобы выполнять свои обязательства, Кабмин вынужден значительно увеличивать долги. Приходится возвращать и старые кредиты: до конца 2022-го вернуть нужно около 3 млрд долларов.
От США Украина получает не только безвозвратную помощь, но и кредиты и гарантии. Кроме того, размер задолженности Украины будет расти вместе с реализацией программы ленд-лиза (она предусматривает помощь в размере до 33 млрд долларов).
Ленд-лиз для Украины
28 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдаче в аренду Украине оборонных средств.
Законопроект о введении ленд-лиза для Украины президент США Джо Байден подпишет уже 9 мая.
Другие новости:
- Ленд-лиз для Украины: есть ли шанс быстро выиграть войну
- Эксперт рассказал, почему ленд-лиз от США для Украины очень важен
- "Ленд-лиз работает": Гайдай предупредил о деоккупации Луганщины и планах больного Путина