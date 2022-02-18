Мясо по 220 грн за кило: в Украине резко подорожала говядина

В Украине резко подорожала говядина / ua.depositphotos.com

В Украине за минувшие две недели говядина выросла в цене на 7% ‒ средняя цена в украинских супермаркетах составляет 219,13 гривны за килограмм. Об этом сообщает пресс-служба УКАБ ("Украинский клуб аграрного бизнеса").

Интересно, за тот же период курятина в Украине подешевела на 6%. Как говорят эксперты, постоянная динамика подорожания говядины наблюдается еще с начала 2018 года. Ключевая причина – постоянное сокращение объемов производства.

По результатам прошлого года объемы производства говядины упали аж на 10% по сравнению с позапрошлым годом. При этом стабилизация ситуации не ожидается, эта динамика продолжается и в нынешнем году.

При этом цена на наиболее популярный и доступный в Украине вид мяса – курятину – за две последние недели снизилась на 6%. Сейчас ее в среднем можно купить за 100,82 гривны за килограмм.

В УКАБ отмечают, что, в отличии от говядины, в Украине по-прежнему растут объемы производства курятины. Это, по всей видимости, и помогло его удешевлению. По результатам января нынешнего года было произведено на 8,1% больше этого вида мяса, если сравнивать с таким же периодом 2021 года.

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Цены на продукты в Украине:

ВУкраине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%.

В частности, огурцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг.

В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.

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