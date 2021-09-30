Нафтогаз "накручивает" наценку в 600%: эксперт рассказал, сколько должен стоить газ в Украине

Нужно провести проверку, чтобы выяснить, почем в Украине высокие цены на газ - эксперт / ua.depositphotos.com

Украина покупает российский газ у Европы, однако наценка на топливо могла бы быть меньше, в результате чего удалось бы снизить цену на газ в стране. Газ из России доминирует на рынке, но Нафтогаз не может его покупать, поскольку Москва наверняка будет выдвигать политические требования по Крыму и Донбассу. Украинцы должны получать газ по меньшей цене, чем сейчас, ведь себестоимость украинского топлива, вероятно, значительно ниже, в то время как наценка Нафтогаза может составлять и вовсе 600%. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что государство покупает предназначенный для транзита российский газ, но через фирмы-"прокладки" Европы. Наценка составляет около 50 долларов. Можно было бы платить меньше путем заключения длительных договоров с европейскими трейдерами. В таком случае можно было бы снизить цены на газ в стране.Читайте такжеПрямые поставки газа из России в Украину: у Путина объявили о готовности к переговорам с Киевом

"Мы на самом деле покупаем российский газ, реверс у нас виртуальный, что называется. Это же труба, она не может одновременно и закачивать из Европы, и транзитировать. Мы покупаем тот газ, который идет транзитом, только через "прокладки" Европы с наценкой примерно в 50 долларов на тысячу кубометров. Почему такая цена — это тоже большой вопрос к "Нафтогазу" и "Трансгазу", потому что можно было заключать долгосрочные контракты с европейскими трейдерами по объему, а это оптовые закупки и можно было снизить цену на газ", - отметил Загородний.

По его словам, российского газа больше всего в Европе, однако Украина не может покупать это топливо, так как Россия сразу же перейдет к политическим требованиям в виде каких-либо уступок по Крыму или Донбассу. Кроме того, это уже и не целесообразно.

"Второе — российский газ является доминирующим. Россия, конечно, хитровато говорит, мол, давайте вести переговоры. Но, во-первых, будут политические требования, это уже сейчас понятно. И по Донбассу, и по Крыму, и по чем угодно. Потом, а какие объемы? Нам Россия будет давать примерно 20 млрд в год, и мы будем доплачивать де-факто за это", - считает Загородний.

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Эксперт акцентировал внимание на том, что газ в Украине должен быть дешевле. Согласно его заявлению, руководство Нафтогаза явно вводило украинцев в заблуждение, когда на фоне провала добычи украинского газа говорило о повышении цен, которое, дескать, поможет компании привлечь деньги. Бывший исполнительный директор компании признался, что себестоимость украинского газа низкая, и это свидетельствует о наценке со стороны Нафтогаза примерно в 600%.

"Мы видим, что руководство "Нафтогаза" нам привирало, мягко говоря. Во-первых, они провалили добычу газа украинского производства, программа откровенно провалена. При том, что они рассказывали, что давайте поднимем цены на газ, и тогда у нас будут инвестиции. Недавно бывший немецкий исполнительный директор "Нафтогаза" признал, что себестоимость украинского газа — примерно 1-1,5 гривни за 1 кубометр. Наценка 600%. А еще жалуются, что не могут продавать по 20", - рассказал Загородний.Читайте такжеОбнародованы цены на газ на октябрь: сколько придется платить

Также он добавил, что в такой ситуации стоило бы провести проверку, чтобы выяснить, почему украинцы вынуждены покупать газ по завышенной цене.

"Это говорит о том, что нужно проводить аудит, чтобы разобраться, почему украинцам продают газ по такой цене. Если взять даже среднюю цену импорта и украинского газа, то средняя цена может быть где-то 4-4,5 тыс. за тысячу кубометров. По таким ценам, кстати, Германия получает газ по прямому контракту с Российской Федерацией, и то, что в Европе поднимаются цены, — им в принципе все равно", - подчеркнул Тарас Загородний.

Цены на газ в Украине

Глава правительства Денис Шмыгаль 14 сентября говорил, что цена на газ для населения в Украине, несмотря на кризисную ситуацию в Европе, не изменится. До мая следующего года украинцы в рамках годовых тарифов будут платить 7,96 гривен за один кубический метр газа. Но уже в мае 2022 года цена будет пересмотрена.

Ряд газоснабжающих компаний с октября повышают месячные тарифы на газ в Украине. Компания ТАС Энергия предлагает самый дорогой тариф – 31,06 гривен за один кубометр газа. Месяцем ранее эта компания предлагала газ по цене 20,96 гривен за 1 куб. м. газа. Самый дешевый тариф у Галнафтогаза – 7,99 гривен за кубометр.

Местные власти в Черкассах уже повысили тарифы на теплоснабжение для бытовых потребителей и предприятий. Население заплатит на 35% больше, а бюджетные учреждения – на 205,2%. Городские власти заявляют, что вынуждены были пересмотреть цены из-за подорожания топлива и других коммунальных услуг.