Нафтогаз опять введет годовой тариф для населения / УНИАН

В НАК "Нафтогаз" завершили разработку годового тарифа на газ, который определяет единую цену в течение года. Тариф будет доступен с 1 мая. В компании отметили, что преимущества годового тарифа и его гибкость потребители уже оценили.

"Пришло время масштабировать этот опыт на всю страну. Наши клиенты, которые выбрали осенью тариф "годовой", до сих пор платят за газ по цене, которая была на момент подписания договора", - заявил глава НАК Андрей Коболев.

По его словам, сейчас завершается работа над новыми предложениями для домохозяйств, которые будут доступны с начала мая.

Кроме того, группа "Нафтогаз" готова предоставить возможность покупать газ по годовому тарифу поставщикам, работающим на розничном рынке для населения.

Таким образом, компания снова вводит годовой тариф. "Нафтогаз" предлагал годовой тариф для населения в течение августа-декабря 2020 года. В конце года он составлял 6,45 грн/куб. м с НДС.

Отметим, энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что годовой тариф на газ для украинских потребителей составит не менее 8000 грн за 1000 куб. м.

"Магическая цифра в 6999 грн за 1000 куб. м завершает свое действие. С 1 апреля 2021 можно ожидать, что цена на газ возрастет и составит ориентировочно 8000 грн. Есть ряд факторов, которые указывают на то, что и годовая цена на газ на период с мая 2021 по май 2022 составит ориентировочно не менее 8000 грн. за 1000 куб. м", - объяснил эксперт.

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